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    Надаль с победы стартовал на US Open

    US Open ATP Рафаэль Надаль Давид Феррер Даниил Медведев Евгений Донской
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

    Рафаэль Надаль
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    В поединке первого раунда действующий чемпион турнира встречался со своим соотечественником Давидом Феррером.

    Во втором сете при счете 6:3, 3:4 в пользу первой ракетки мира Феррер отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

    Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. Надаль выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки, использовал 3 из 6 брейк-поинтов, 16 раз пробил навылет и допустил 22 невынужденные ошибки. На счету Феррера 1 подача навылет, 4 двойные, 2 реализованных брейк-поинта из 3, 16 «виннерсов» и 24 невынужденные.

    Во втором раунде Надаль встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

    В российском противостоянии Даниил Медведев обыграл Евгения Донского — 7:5, 6:4, 6:2.

    Медведев выполнил 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 13. На счету Донского 4 двойные ошибки, ни одного брейк-поинта он не заработал.

    Во втором круге Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. 0

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