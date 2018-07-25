Южный понял, что не может вернуть былые времена и результаты, заявил Давыденко

Экс-третья ракетка мира россиянинпрокомментировал решениезавершить карьеру после турнира в Санкт-Петербурге.

Михаил Южный twitter.com/OnlyRogerCanFly 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Рад за Южного. Я так понял, что пришло его время, и он решился. Миша почувствовал, что хватит заниматься этой ерундой.

Он пытался, старался показать результат, но уже не получается. Южный не может вернуть те времена и тот результат, который мог сделать раньше.

Из-за этого он так решил — и правильно сделал. Я поддерживаю его. А что ему остаётся? Пусть после тенниса занимается тем, что ему интересно.

У нас с Южным были совместные турниры, победы. И совместная Олимпиада была, и Кубок Дэвиса, и другие соревнования.

Практически каждую неделю мы виделись: на "Больших шлемах", на "Мастерсах" вместе тренировались.

Мы не заканчиваем, а остаёмся в теннисе. Даже завершая карьеру, мы продолжаем смотреть молодых игроков, поддерживать их.

Каким теннисистом был Южный? Для меня он был прежде всего конкурентом, соперником. Мы ведь играем за Россию — кто будет первым в стране, кто покажет результат лучше.

Как человек он классный пацан. Мы общались нормально, у нас никогда не возникало конфликтов. С его тренером мы тоже хорошо дружим, я до сих пор поздравляю его с днём рождения.

Конечно, мы не общаемся постоянно, но периодически бывает. Теперь он чаще будет в Москве, я-то всё время здесь. Может, будем пересекаться», — сказал Давыденко изданию «Чемпионат». 0