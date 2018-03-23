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    Медведев — во втором круге «Мастерса» в Майами

    ATP Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    52-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В стартовом матче Медведев сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

    Даниил выполнил 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 12 возможных. На счету Стефаноса 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

    Следующим соперником россиянина станет 4-й сеяный немец Александр Зверев.

    Другие результаты:

    Фрэнсис Тьяфо (США) – Николас Кикер (Аргентинец) – 6:3, 7:6 (7:4)
    Раду Албот (Молдова) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)

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