Медведев — во втором круге «Мастерса» в Майами

52-й номер рейтинга ATP россиянинвышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В стартовом матче Медведев сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Даниил выполнил 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 12 возможных. На счету Стефаноса 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

Следующим соперником россиянина станет 4-й сеяный немец Александр Зверев.

Другие результаты:

Фрэнсис Тьяфо (США) – Николас Кикер (Аргентинец) – 6:3, 7:6 (7:4)

Раду Албот (Молдова) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)