Кузнецова проиграла Соболенко во втором круге Индиан-Уэллса

Россиянкане сумела выйти в третий круг турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

Во втором круге российская теннисистка за час и 12 минут проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в матче второго круга – 4:6, 3:6.

Кузнецова допустила 3 двойные ошибки и 2 раза взяла чужую подачу, она не сумела отметиться эйсами. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта.

Отметим, что это первый турнир Кузнецовой в 2018 году.

За выход в 1/8 финала турнира Соболенко поспорит с победителем матча Йоханна Конта (Великобритания, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия).