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    Кузнецова проиграла Соболенко во втором круге Индиан-Уэллса

    WTA Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова
    На фото:Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

    Во втором круге российская теннисистка за час и 12 минут проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в матче второго круга – 4:6, 3:6.

    Кузнецова допустила 3 двойные ошибки и 2 раза взяла чужую подачу, она не сумела отметиться эйсами. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта.

    Отметим, что это первый турнир Кузнецовой в 2018 году.

    За выход в 1/8 финала турнира Соболенко поспорит с победителем матча Йоханна Конта (Великобритания, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия).

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