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    Нисикори выиграл «Челленджер» в Далласе

    ATP Кеи Нисикори
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    Кеи Нисикори
    На фото:Кеи Нисикори
    27-я ракетка мира японец Кеи Нисикори стал победителем турнира серии «Челленджер» в Далласе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

    В пятницу лидер посева и обладатель wild card обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

    Нисикори записал на свой счет 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 10 возможных. На счету Макдональда 1 подача навылет и 5 двойных ошибок.

    За победу в Далласе Кеи получит 100 рейтинговых очков и 18 тысяч долларов призовых.

    Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене и Сиднее, а также с Australian Open.


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