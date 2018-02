Нисикори выиграл «Челленджер» в Далласе

27-я ракетка мира японецстал победителем турнира серии «Челленджер» в Далласе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

В пятницу лидер посева и обладатель wild card обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Нисикори записал на свой счет 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 10 возможных. На счету Макдональда 1 подача навылет и 5 двойных ошибок.

За победу в Далласе Кеи получит 100 рейтинговых очков и 18 тысяч долларов призовых.

Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене и Сиднее, а также с Australian Open.

Congrats to both @keinishikori and @mackiemacster on a great week in Dallas! pic.twitter.com/uKKxnyBTuV