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    Миша Зверев оштрафован за снятие с Australian Open

    ATP Australian Open Вокруг тенниса
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    Миша Зверев
    На фото:Миша Зверев
    Немецкий теннисист Миша Зверев оштрафован на 45 тысяч долларов за отказ от продолжения борьбы в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии, сообщает AP.

    Зверев 16 января не смог доиграть матч первого круга против корейца Чхун Хёна. Во втором сете при счете 2:6, 1:4 Зверев подошел к судейской вышке, пожал руку сопернику и покинул корт.

    Согласно новому правилу турниров Большого шлема, теннисисты могут быть оштрафованы на сумму призовых, если они «не показывают профессиональный уровень игры» в матче первого раунда. Игроки, имеющие травмы перед стартом турнира, должны уступить место теннисистам, которые получат статус «лаки лузер». В таком случае они могут рассчитывать на получение половины суммы призовых за участие в первом раунде турнира.

    Зверев был единственным, кто не согласился уступить свое место и после снятия с турнира был оштрафован на 45 тысяч долларов, которые будут вычтены из его призовых (47 900 долларов).

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