Миша Зверев оштрафован за снятие с Australian Open

Немецкий теннисистоштрафован на 45 тысяч долларов за отказ от продолжения борьбы в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии, сообщает AP.

Зверев 16 января не смог доиграть матч первого круга против корейца Чхун Хёна. Во втором сете при счете 2:6, 1:4 Зверев подошел к судейской вышке, пожал руку сопернику и покинул корт.

Согласно новому правилу турниров Большого шлема, теннисисты могут быть оштрафованы на сумму призовых, если они «не показывают профессиональный уровень игры» в матче первого раунда. Игроки, имеющие травмы перед стартом турнира, должны уступить место теннисистам, которые получат статус «лаки лузер». В таком случае они могут рассчитывать на получение половины суммы призовых за участие в первом раунде турнира.

Зверев был единственным, кто не согласился уступить свое место и после снятия с турнира был оштрафован на 45 тысяч долларов, которые будут вычтены из его призовых (47 900 долларов).