Джокович одержал волевую победу над Монфисом

Экс-первая ракетка мир сербзавоевал путевку в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

В четверг 14-й номер посева переиграл француза Гаэля Монфиса со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Новак отметился 5 эйсами, заработал 31 «виннерс», допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 15. На счету Гаэля 5 подач навылет, 34 активно выигранных розыгрыша, 15 двойных ошибок и 3 брейка.

Следующим соперником шестикратного победителя Australian Open будет испанец Альберт Рамос.

Stand and deliver. @DjokerNole salutes the masses at @RodLaverArena as he books his spot in 3R. #AusOpen pic.twitter.com/8lAkz5gv3H