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    Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде-2018

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    Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде-2018
    На фото:Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде-2018
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    Российская горнолыжница Мария Папулова заняла четвертое место в слаломе в соревнованиях среди стоячих спортсменов на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

    Папулова по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 1,36 секунды. Золото завоевала француженка Мари Боше (1.55,46), серебро — канадца Молли Джепсен (1.59,59), бронза досталась немке Андреа Ротфусс (2.00,08).

    Еще одна россиянка Анастасия Хорошева заняла девятое место (2.15,32).

    В слаломе в соревнованиях спортсменов с нарушениями зрения победу одержала британка Менна Фицпатрик (1.51,80), ранее завоевавшая на Играх в Пхенчхане две серебряных и одну бронзовую медаль. Серебро у словачки Генриеты Фаркасовой (1.52,46), бронза у еще одной представительницы Великобритании Милли Найт (1.53,39).

    Двукратная чемпионка Игр-2014 Александра Францева заняла 10-е место, показав результат 2 минуты 8,73 секунды.

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