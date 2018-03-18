Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде-2018

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Российская горнолыжницазаняла четвертое место в слаломе в соревнованиях среди стоячих спортсменов на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Папулова по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 1,36 секунды. Золото завоевала француженка Мари Боше (1.55,46), серебро — канадца Молли Джепсен (1.59,59), бронза досталась немке Андреа Ротфусс (2.00,08).

Еще одна россиянка Анастасия Хорошева заняла девятое место (2.15,32).

В слаломе в соревнованиях спортсменов с нарушениями зрения победу одержала британка Менна Фицпатрик (1.51,80), ранее завоевавшая на Играх в Пхенчхане две серебряных и одну бронзовую медаль. Серебро у словачки Генриеты Фаркасовой (1.52,46), бронза у еще одной представительницы Великобритании Милли Найт (1.53,39).

Двукратная чемпионка Игр-2014 Александра Францева заняла 10-е место, показав результат 2 минуты 8,73 секунды.