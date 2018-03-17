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    Зайнуллина завоевала бронзу Паралимпиады в лыжной гонке на 5 км

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    Марта Зайнуллина
    На фото:Марта Зайнуллина
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Россиянка Марта Зайнуллина выиграла бронзовую медаль Паралимпиады-2018 в лыжной гонке на 5 км среди сидящих спортсменок.

    Зайнуллина уступила 43,4 секунды американке Оксане Мастерс, время которой — 16 минут 42,0 секунды. Серебро завоевала немка Андреа Эскау (+11,5 секунды).

    Еще три россиянки вошли в топ-10: Надежда Федорова заняла четвертое место (+45,3), Ирина Гуляева — пятое (+1.1,20), Наталья Кочерова — восьмое (+1.47,0). Акжана Абдикаримова стала 22-й (+7.10,8).

    В активе российских спортсменов 8 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград Игр-2018.

    Зайнуллина ранее завоевала серебро в биатлонной гонке и бронзу в лыжном спринте.

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