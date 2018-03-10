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Олимпиада-2018
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    22 российских спортсмена из 30 прошли проверку на допинг на Паралимпиаде

    Сборная России Между тем Допинг
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    Владимир Лукин
    На фото:Владимир Лукин
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    22 спортсмена из 30, вошедших в состав российской команды для участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане, были проверены на допинг, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

    Российские спортсмены выступают на Играх-2018 в нейтральном статусе. Для участия в Паралимпиаде им требовался допуск от Международного паралимпийского комитета (МОК), который в итоге получили 30 спортсменов и 6 ведущих.

    «У нас есть две задачи. Первая — показать всем, что наша команда дружелюбная, позитивная, что мы чистые спортсмены. Надеюсь, никаких замечаний по этому вопросу больше не будет. Мы провели огромную работу. Из 67 пунктов дорожной карты IPC мы выполнили все, кроме двух, которые не входят в нашу компетенцию. Наши спортсмены прошли тщательнейшую систему проверки на допинг, их проверяли как минимум два раза. И уже сейчас (в Пхенчхане) 22 спортсмена из 30 проверено.

    Вторая задача — показать себя конкурентоспособной командой. Это важно не потому, что мы маниакально хотим коллекционировать медали, для нас самое важное другое — показать, что наши спортивные результаты являются результатами долговременной работы в нашей стране, а не какой-то манипуляции», — цитирует главу ПКР «Р-Спорт».

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