Николишин: Финал был хороший – интрига и валидол

Подопечные Олега Знарка завоевали золото, одержав победу в овертайме над командой Германии — 4:3.
«Финал был хороший – интрига и валидол. Людей было не оторвать от телевизоров. Качество игры в финале часто страдает от переизбытка эмоций.
Естественно, были ошибки – взлеты и падения с обеих сторон. Обе команды могли и выиграть, и проиграть в основное время.
Когда удалили Сергея Калинина за две минуты до конца матча подумал, что мы не умеем выигрывать гладко и чисто, не создавая себе проблем.
Чем тяжелее – тем лучше. Все время нам нужны препятствия. Я еще в начале турнира говорил, что проиграть мы можем только самим себе», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».