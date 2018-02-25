Николишин: Финал был хороший – интрига и валидол

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Бронзовый призер Олимпиады-2002прокомментировал финале хоккейного турнира на Играх-2018.

Подопечные Олега Знарка завоевали золото, одержав победу в овертайме над командой Германии — 4:3.

«Финал был хороший – интрига и валидол. Людей было не оторвать от телевизоров. Качество игры в финале часто страдает от переизбытка эмоций.

Естественно, были ошибки – взлеты и падения с обеих сторон. Обе команды могли и выиграть, и проиграть в основное время.

Когда удалили Сергея Калинина за две минуты до конца матча подумал, что мы не умеем выигрывать гладко и чисто, не создавая себе проблем.

Чем тяжелее – тем лучше. Все время нам нужны препятствия. Я еще в начале турнира говорил, что проиграть мы можем только самим себе», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».