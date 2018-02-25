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    Бьорген выиграла лыжный марафон и принесла Норвегии победу в медальном зачете ОИ

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    Марит Бьорген
    На фото:Марит Бьорген
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    Норвежская лыжница Марит Бьорген выиграла лыжный марафон на Олимпиаде-2018.

    Норвежка преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты 17,6 секунды. Второй стала представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+1:49.5), третьей — шведка Стина Нильссон (+1:58.9).

    Лучшая из россиянок Анастасия Седова стала 11-й (+4:29.2). Алиса Жамбалова финишировала 15-й (+5:09.6), Наталья Непряева — 24-я ( +9:52.8).

    Для Бьорген это второе золото Игр в Пхенчхане — ранее она победила в эстафете. В Пхенчхане она также завоевала серебро (скиатлон) и две бронзы (10 км и командный спринт). Всего на счету 37-летней Бьорген 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. Восемь золотых и четыре серебряных медали есть еще у двух норвежцев — лыжника Бьорна Дэли и биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена. Однако Бьорген обходит их по бронзам (0 у Дэли, 1 у Бьорндалена).

    Женский лыжный марафон стал последней дисциплиной на Олимпиаде-2018. Золото Бьорген стало для Норвегии 14-м, она победила в медальном зачете.

    Женщины, 30 км. Классический стиль

    1. Марит Бьорген (Норвегия) — 1:22.17,6.
    2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.49,5.
    3. Стина Нильссон (Швеция) — +1.58,9.
    11. Анастасия Седова (Россия) — +4.29,2...
    15. Алиса Жамбалова (Россия) — +5.09,6...
    24. Наталья Непряева (Россия) — +9.52,8.

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