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    Финал! Анонс олимпийских событий 25 февраля

    Превью главных событий на Олимпийских играх в воскресенье, 25 февраля

    Сборная России Хоккей Бобслей Кёрлинг Лыжные гонки
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    Хоккейная сборная России
    Хоккейная сборная России
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    В заключительный день Олимпиады в Пхенчхане будет разыграно два полных комплекта наград и пройдут в финалы в хоккее и керлинге.

    Керлинг

    Откроет соревновательный день керлинг. Женский финал Швеция — Южная Корея в 03:05. Команды показали уверенную игру на протяжении всего турнира, потому фаворита выделить сложно. Но отдадим небольшое предпочтение хозяйкам Олимпиады, за которых местная публика будет болеть особенно горячо.

    Бобслей

    В 03:30 — третья попытка, а в 05:00 — финальная у экипажей бобслеистов. Четверка Максима Андрианова после двух заездов только 16-я из 29 участников. Т.к. время всех попыток суммируется, рассчитывать на высокие результаты, даже при удачных 3 и 4 заездах, не приходится — слишком существенное отставание от лидирующих немцев.

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    Самое ожидаемое событие всей Олимпиады для сборной России начнется в 07:00. Финал мужского хоккейного турнира, где команда Олега Знарка сыграет с Германией.

    Перед началом турнира парой для сборной России в золотом матче виделись Канада, или США, иди Швеция. Но никак не Германия. Тем не менее, немцы — самое яркое открытие не только хоккейного турнира, а вообще всех Игр.

    По всем раскладам сборная России фаворит (прогноз на матч Россия — Германия), но сборная Германии поймала сумасшедший кураж, что в спорте всегда опасно для соперников.

    LiveSport.Ru проведет подробный онлайн хоккейного финала.

    Лыжи

    Накануне мужская сборная заняла в марафоне 2 и 3 места. В заключительный день — черед женщин отправиться на дистанцию в 30 км. Сборная России представлена Анастасией Седовой, Натальей Непряевой и Алисой Жамбаловой.

    В отличие от мужской команды, женская пока не имеет личных наград в гонках, потому всегда непредсказуемый марафон — отличная возможность закрыть этот пробел. Старт соревнований — в 09:15, и все подробности — в онлайне.

    Церемония закрытия

    А в 14:00 начнется последнее событие Олимпиады — церемония закрытия. До сих пор не решен вопрос, сможет ли сборная России пройти под своим национальным флагом. Сразу два допинговых скандала по ходу Игр поставили такую возможность под сомнение.

    Тем не менее, любая церемония закрытия Олимпиады — всегда красивое и трогательное событие, которое не стоит пропускать. LiveSport.Ru проведет онлайн церемонии.

    За ходом всех событий вы можете следить на LiveSpor.Ru в режиме реального времени и листая красивые фотогалереи из Южной Кореи.

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