Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале

Большунов оправдал ожидания
Автор «Р-Спорт» Сергей Смышляев подчеркивает, что Большунов был главной надеждой России в марафоне и сумел оправдать ожидания.
«Вряд ли кто-то взялся бы прогнозироваться исход марафона в рамках Олимпийских игр. Наверное, эту дисциплину можно назвать самой непредсказуемой на турнире, учитывая тот факт, что многие спортсмены к этому моменту успели изрядно "наесться". Явным подтверждением этому стал тот факт, что трехкратный чемпион Игр-2018 Йоханнес Хесфлот Клебо от участия в марафоне отказался, а Денису Спицову, который провел в Пхенчхане практически все гонки, просто не хватило сил.
Главной надеждой российских болельщиков был именно 21-летний Большунов, который не просто успел восстановиться после болезни, а смог завоевать бронзу в спринте и серебряные медали в эстафете и командном спринте. И российский лыжник ожидания оправдал на все 100%».
Большунов не переобулся, Ларьков ушел от Сундбю
Несмотря на успех россиян в марафоне, норвежцы — главные герои лыжных соревнований на Олимпиаде Олимпийских игр, убежден корреспондент «Спорт день за днем» Олег Евстифеев.
«Многие начинают смотреть марафон в последние 15 минут, справедливо полагая, что раздача золота-серебра произойдет именно на этом этапе. Они многое теряют. Сегодня они не увидели, как Александр Большунов прорывался сквозь лидеров, зарабатывая эксклюзивное право быть в кадре на протяжении всей концовки. Так российская лыжная команда провела Олимпийские игры-2018. Вышла из тени и пошла к пьедесталам, но осталась без золота, как и Большунов в масс-старте. Каждый раз "пионеротряду" Вяльбе чего-то не хватало.
В данном случае тренеров и Большунова будут ругать за то, что не "переобулись вовремя". Можно было сменить лыжи вместе с финном Ийво Нисканеном, который после "пит-стопа" заскользил шустрее. Однако Александр явно сомневался, что новый комплект улучшит ход. Он хотел двигаться своим ритмом, который позволил съесть отставание от финна в разгаре гонки. Россиянин мог продержать Нисканена за спиной до самого финиша, если бы не сбился с шага на последних подъемах. Судя по телодвижениям, у Большунова закололо в печени. Нисканен — молодец. Задыхался, краснел, белел под цвет национального комбинезона, но силенки на финальный рывок скопил и вовремя выложил на стол. Хотя Большунов полагает, что Нисканен притворялся уставшим».
«Зато Андрей Ларьков выиграл свой "утешительный финал". Опытный 28-летний гонщик притащил на финиш паровоз титулованных преследователей, включая Мартина Сундбю, и гордо ото всех ушел к бронзе. Видимо, у Сундбю на бороде написано проигрывать русским на этой Олимпиаде, а в то же время он — двукратный чемпион Пхенчхана за счет командных гонок. Норвежцы — главные, истинные герои турнира. Российские лыжники только вторые после них».
Тактика Нисканена, рекорд Большунова
Обозреватель «Чемпионата» Александр Круглов отмечает, что в финале гонки сказался тактический расчет Нисканена, а также отмечает, что Большунов побил рекорд Зимятова по количеству наград на одной Олимпиаде.
Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км
«Нисканен продолжил отсиживаться за широкой спиной Александра, уповая на то, что быстрые лыжи на стадионе вынесут его к золотой медали. В итоге он атаковал на спуске и легко уехал в отрыв. Тут-то и сказался тактический расчет финна. Большунов выпрямился на финишной прямой, что говорило о том, что он сдался. Оказывается, не только в Формуле-1 можно выиграть гонку за счет своевременного пит-стопа. Большунов берет серебро и бьет российский рекорд Николая Зимятова по количеству медалей на одной Олимпиаде. У Большунова три серебра и одна бронза, но сегодня он не скрывал разочарования от поражения».
Большунов не созрел для «золота»
Павел Копачов и Вячеслав Самбур в своей статье на Sports.ru подчеркивают, что Ларькову помог опыт, а Большунову еще нужно созревать.
«Раздосадованный Большунов махнул палкой после финиша. Серебром в Пхенчхане его уже не удивить. А золото он проиграл. Проиграл сам. Как Сундбю и Харви проиграли бронзу Андрею Ларькову. У того ведь тоже был единственный шанс против мощных финишеров из Норвегии и Канады – удрать в подъеме, продержаться на спуске и дотерпеть на финише.
Ларьков смог. Но ему 28 лет. На семь больше, чем Большунову. Чтобы выиграть эту медаль, он тактически созрел. Созреет и Большунов. Нужно просто время».
Все равно герои
Автору «Советского спорта» Николаю Мысину обидно, что россиянам не удалось взять «золото», но в то же время он называет каждую новую медаль российских лыжников еще одним подвигом.
«Скорость. Выносливость. Тактика. Что всего важнее в марафоне? Чего именно не хватило Александру Большунову на последнем километре 50-километровой гонки? Стоит ли ему так расстраиваться – рубить палкой снег, закрывать лицо руками, с трудом изображать улыбку для фотографии тройки призеров? Сложно ответить однозначно.
Но точно знаем – скажи нам кто-нибудь перед началом этих Игр, что сборная российских лыжников завоюет в Пхенчхане сразу восемь наград, в это бы никто не поверил! И каждая медаль воспринималась как маленькое чудо. Как подвиг. Каким она и являлась… Обидно, конечно, что в этот раз – без золота. Обидно, что, по сути – из-за тактической ошибки. Но… разве Большунов и Ларьков все равно не герои?».
Заявили о себе на весь мир
Журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов восхищается лыжной сборной, называя ее «настоящей спортивной семьей», а также напоминает, что в российских лыжников перед ОИ-2018 верили немногие.
«Лыжная сборная поражает. Многие из нынешней команды еще в феврале бились со сверстниками на молодежном чемпионате мира. Александр Большунов и Денис Спицов — одни из главных российских героев этих Игр, только в этом сезоне дебютировали в Кубке мира. Каких-то пару месяцев назад их даже в лыжных кругах многие не знали в лицо. А теперь они так прокричали о себе на весь мир, что даже великий биатлонист Оле Эйнар Бьорндален говорит о российской лыжной молодежи в восторженных тонах. Они цепляют всех!».
«Перед началом Олимпийских игр в них верили немногие. Потеря лидера сборной Сергея Устюгова казалась невосполнимой. Однако наши лыжники умудрились завоевать здесь восемь медалей. В Сочи-2014, где мы выступали сильнейшим составом, было только пять. С Устюговым, к слову, наша команда была бы здесь еще крепче. Намного. Но, увы…
У лыжников очень прочная связь между поколениями. Денис Спицов несколько раз подчеркивал, что его кумир – это Александр Легков. А сам Легков, как Никита Крюков, Алексей Петухов и другие наши прославленные ветераны, регулярно постит в соцсетях посты с поздравлениями и словами восхищения в адрес молодой команды. Сравните с нашей биатлонной сборной.
Лыжники – настоящая спортивная семья. Здесь бывают споры, ссоры и обиды, некоторые годами могут не разговаривать друг с другом, но как только кто-то попадает в тяжелую ситуацию – все объединяются. И когда после сегодняшнего марафона, в котором россияне завоевали две медали, кто-то из журналистов спросил Вяльбе, считает ли она себя феноменом этой Олимпиады, Елена Валерьевна моментально парировала: "Давайте назовем так всю нашу команду".