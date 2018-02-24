Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале

Большунов оправдал ожидания

Автор «Р-Спорт» Сергей Смышляев подчеркивает, что Большунов был главной надеждой России в марафоне и сумел оправдать ожидания.

«Вряд ли кто-то взялся бы прогнозироваться исход марафона в рамках Олимпийских игр. Наверное, эту дисциплину можно назвать самой непредсказуемой на турнире, учитывая тот факт, что многие спортсмены к этому моменту успели изрядно "наесться". Явным подтверждением этому стал тот факт, что трехкратный чемпион Игр-2018 Йоханнес Хесфлот Клебо от участия в марафоне отказался, а Денису Спицову, который провел в Пхенчхане практически все гонки, просто не хватило сил.

Главной надеждой российских болельщиков был именно 21-летний Большунов, который не просто успел восстановиться после болезни, а смог завоевать бронзу в спринте и серебряные медали в эстафете и командном спринте. И российский лыжник ожидания оправдал на все 100%».

Большунов не переобулся, Ларьков ушел от Сундбю

Несмотря на успех россиян в марафоне, норвежцы — главные герои лыжных соревнований на Олимпиаде Олимпийских игр, убежден корреспондент «Спорт день за днем» Олег Евстифеев.

«Многие начинают смотреть марафон в последние 15 минут, справедливо полагая, что раздача золота-серебра произойдет именно на этом этапе. Они многое теряют. Сегодня они не увидели, как Александр Большунов прорывался сквозь лидеров, зарабатывая эксклюзивное право быть в кадре на протяжении всей концовки. Так российская лыжная команда провела Олимпийские игры-2018. Вышла из тени и пошла к пьедесталам, но осталась без золота, как и Большунов в масс-старте. Каждый раз "пионеротряду" Вяльбе чего-то не хватало.

В данном случае тренеров и Большунова будут ругать за то, что не "переобулись вовремя". Можно было сменить лыжи вместе с финном Ийво Нисканеном, который после "пит-стопа" заскользил шустрее. Однако Александр явно сомневался, что новый комплект улучшит ход. Он хотел двигаться своим ритмом, который позволил съесть отставание от финна в разгаре гонки. Россиянин мог продержать Нисканена за спиной до самого финиша, если бы не сбился с шага на последних подъемах. Судя по телодвижениям, у Большунова закололо в печени. Нисканен — молодец. Задыхался, краснел, белел под цвет национального комбинезона, но силенки на финальный рывок скопил и вовремя выложил на стол. Хотя Большунов полагает, что Нисканен притворялся уставшим».

«Зато Андрей Ларьков выиграл свой "утешительный финал". Опытный 28-летний гонщик притащил на финиш паровоз титулованных преследователей, включая Мартина Сундбю, и гордо ото всех ушел к бронзе. Видимо, у Сундбю на бороде написано проигрывать русским на этой Олимпиаде, а в то же время он — двукратный чемпион Пхенчхана за счет командных гонок. Норвежцы — главные, истинные герои турнира. Российские лыжники только вторые после них».

Александр Большунов российский лыжник Лыжи были сегодня не те, потому что пришла туча, и стало очень холодно. Это повлияло. На последнем спуске Нисканен просто уехал. Объехал и сразу метров 20 мне привез. Как я ни старался, вариантов не было. Мне советовали один раз поменять лыжи, что я и сделал. Прошла ли гонка по моему сценарию? Нет, конечно. Если бы она прошла по моему сценарию, я бы не был сегодня вторым. Но я все равно очень доволен Играми. Результаты классные. Но сегодня хотелось выиграть.

Тактика Нисканена, рекорд Большунова

Обозреватель «Чемпионата» Александр Круглов отмечает, что в финале гонки сказался тактический расчет Нисканена, а также отмечает, что Большунов побил рекорд Зимятова по количеству наград на одной Олимпиаде.

Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км

«Нисканен продолжил отсиживаться за широкой спиной Александра, уповая на то, что быстрые лыжи на стадионе вынесут его к золотой медали. В итоге он атаковал на спуске и легко уехал в отрыв. Тут-то и сказался тактический расчет финна. Большунов выпрямился на финишной прямой, что говорило о том, что он сдался. Оказывается, не только в Формуле-1 можно выиграть гонку за счет своевременного пит-стопа. Большунов берет серебро и бьет российский рекорд Николая Зимятова по количеству медалей на одной Олимпиаде. У Большунова три серебра и одна бронза, но сегодня он не скрывал разочарования от поражения».

Большунов не созрел для «золота»

Павел Копачов и Вячеслав Самбур в своей статье на Sports.ru подчеркивают, что Ларькову помог опыт, а Большунову еще нужно созревать.

«Раздосадованный Большунов махнул палкой после финиша. Серебром в Пхенчхане его уже не удивить. А золото он проиграл. Проиграл сам. Как Сундбю и Харви проиграли бронзу Андрею Ларькову. У того ведь тоже был единственный шанс против мощных финишеров из Норвегии и Канады – удрать в подъеме, продержаться на спуске и дотерпеть на финише.

Ларьков смог. Но ему 28 лет. На семь больше, чем Большунову. Чтобы выиграть эту медаль, он тактически созрел. Созреет и Большунов. Нужно просто время».

Андрей Ларьков российский лыжник Саша очень сильно разочарован, мы все раздосадованы, что он не смог завоевать золото. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками. Я рад, что удалось опередить их. Все силы оставил на трассе, так что на финише было не до ликования. Если честно, перед Играми не думал, что так выступим. Мало кто мог это представить.

Все равно герои

Автору «Советского спорта» Николаю Мысину обидно, что россиянам не удалось взять «золото», но в то же время он называет каждую новую медаль российских лыжников еще одним подвигом.

«Скорость. Выносливость. Тактика. Что всего важнее в марафоне? Чего именно не хватило Александру Большунову на последнем километре 50-километровой гонки? Стоит ли ему так расстраиваться – рубить палкой снег, закрывать лицо руками, с трудом изображать улыбку для фотографии тройки призеров? Сложно ответить однозначно.

Но точно знаем – скажи нам кто-нибудь перед началом этих Игр, что сборная российских лыжников завоюет в Пхенчхане сразу восемь наград, в это бы никто не поверил! И каждая медаль воспринималась как маленькое чудо. Как подвиг. Каким она и являлась… Обидно, конечно, что в этот раз – без золота. Обидно, что, по сути – из-за тактической ошибки. Но… разве Большунов и Ларьков все равно не герои?».

Заявили о себе на весь мир

Журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов восхищается лыжной сборной, называя ее «настоящей спортивной семьей», а также напоминает, что в российских лыжников перед ОИ-2018 верили немногие.

«Лыжная сборная поражает. Многие из нынешней команды еще в феврале бились со сверстниками на молодежном чемпионате мира. Александр Большунов и Денис Спицов — одни из главных российских героев этих Игр, только в этом сезоне дебютировали в Кубке мира. Каких-то пару месяцев назад их даже в лыжных кругах многие не знали в лицо. А теперь они так прокричали о себе на весь мир, что даже великий биатлонист Оле Эйнар Бьорндален говорит о российской лыжной молодежи в восторженных тонах. Они цепляют всех!».

«Перед началом Олимпийских игр в них верили немногие. Потеря лидера сборной Сергея Устюгова казалась невосполнимой. Однако наши лыжники умудрились завоевать здесь восемь медалей. В Сочи-2014, где мы выступали сильнейшим составом, было только пять. С Устюговым, к слову, наша команда была бы здесь еще крепче. Намного. Но, увы…

У лыжников очень прочная связь между поколениями. Денис Спицов несколько раз подчеркивал, что его кумир – это Александр Легков. А сам Легков, как Никита Крюков, Алексей Петухов и другие наши прославленные ветераны, регулярно постит в соцсетях посты с поздравлениями и словами восхищения в адрес молодой команды. Сравните с нашей биатлонной сборной.

Лыжники – настоящая спортивная семья. Здесь бывают споры, ссоры и обиды, некоторые годами могут не разговаривать друг с другом, но как только кто-то попадает в тяжелую ситуацию – все объединяются. И когда после сегодняшнего марафона, в котором россияне завоевали две медали, кто-то из журналистов спросил Вяльбе, считает ли она себя феноменом этой Олимпиады, Елена Валерьевна моментально парировала: "Давайте назовем так всю нашу команду".