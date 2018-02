Победы русских лыжников и канадских хоккеистов, провал сноубордистов и дебош фристайлиста

Герои дня

Российские лыжники столько раз становились героями дня, что нет никакого сомнения в том, что именно они стали главными героями всей Олимпиады для наших болельщиков. Даром, что золота, в отличие от Алины Загитовой добыть пока не смогли.

Финал! Анонс олимпийских событий 25 февраля

Большая надежда была на мужской масс-старт, но золотым призером стал финн Иво Нисканен, а россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу.

Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале Обзор СМИ после двух медалей российских лыжников в марафоне на ОИ-2018 В драматичной гонке Большунов бился за победу, но у него не было подходящих лыж, рассчитанных на холодную погоду, в качестве резерва, а Ларьков выгрыз свою бронзу в противостоянии с Алексом Харви и Мартином Йонсрудом Сундбю.

Впрочем, тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, что накануне гонки определился с Александром Большуновым о смене лыж перед заключительным кругом 50-километрового марафона, но в гонке спортсмен решил иначе, и это, по словам наставника, стоило ему победы.

Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км

Неудачники дня

Неудачниками дня стали российские сноубордисты. В параллельном гигантском слаломе сборная России выставила сильнейший состав из победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

От чемпионов Сочи-2014 Алены Заварзиной и Вика Уайлда ждали медалей и в Пхенчхане, но увы, не сложилось.

Золото Гальмарини в параллельном гиганстком слаломе у сноубордистов Вик Уайлд и Екатерина Тудегешева не прошли даже в четвертьфинал, плохо проехав квалификацию и в итоге попав на синюю, более медленную трассу.

Алена Заварзина с быстрой красной трассы пробилась в полуфинал, где упала, не сумев пробиться в финальный заезд. Падением закончился и заезд за бронзовую медаль — в итоге лишь обидное четвертое место, при том что в обоих заездах россиянка лидировала.

Мультизадачность

Золото Эстер Ледецкой в параллельном гигантском слаломе Чешская спортсменка Эстер Ледецка стала первой женщиной в истории Олимпийских игр, которая завоевала золото в двух видах спорта.

Ранее она стала первой в горнолыжном спорте в супергиганте, а сегодня выступила с лучшим результатом в сноуборде в параллельном гигантском слаломе.

На пресс-конференцию она вновь пришла в горнолыжной маске. После победы в супергиганте она пришла в маске, объяснив это тем, что не ожидала победы и не накрасилась.

A proud moment for women all over the world. #WinterOlympics2018 double #GOLD winner Ester Ledecka has to wear a mask at the press conference because she 'didn't have any makeup'. #YesAllWomen #Feminism pic.twitter.com/f1xkPBBo6v — Dr Ian Paterson (@MissRamallah) 24 февраля 2018 г.

«Мен пришлось рано вставать к соревнованиям. Когда рано встаешь, нет смысла и времени заниматься макияжем», – объяснила свое появление в маске Ледецка на этот раз.

Дебош дня

Во время любой Олимпиады всегда находится кто-то из спортсменов, кто готов встряхнуть быт Олимпийской деревни какой-нибудь выходкой, особенно если соревнования для него уже закончились.

В Рио например отличились американские пловцы во главе с Райаном Лохте, ну в Пхенчхане зажигают другие североамериканцы.

Канадский фристайлист Дэйв Дункан занял восьмое место в дисциплине ски-кросс, после чего отправился отмечать успех (ведь в Сочи он был лишь 24-м) в питейное заведение.

Выйдя из бара Дункан, его супруга Майя и менеджер команды забрались в припаркованный у кабака чужой «Хаммер» и устроили покатушки по кругу, пока не иссяк бензин и силы.

Полиция сообщила, что количество алкоголя в крови Дункана превышало норму почти в четыре раза, а один из людей, находившихся в «Хаммере», был без сознания, в состоянии сильнейшей интоксикации.

Ski cross athlete Dave Duncan apologizes for behaviour after drunken joyride in Pyeongchang https://t.co/jkXmx4ewU1 pic.twitter.com/BHPilKKCaz — CP24 (@CP24) 24 февраля 2018 г.

Корейская пресса сообщила, что за рулем был сам спортсмен, но по сообщениям канадских СМИ, за рулем был менеджер.

По южнокорейским законам вождение в пьяном виде может вылиться либо в тюремный срок до трёх лет, либо в денежный штраф размером в 11 750 долларов.

Впрочем, Дэйв не единственный член сборной Канады, отметившийся пьяными выходками на этих Играх. Парой дней раньше отличился олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр, который пришёл поболеть за женскую хоккейную сборную Канады в финале против США и явно перебрал с алкоголем.

Patrick Chan while Scott Moir gave it to the refs 👀 pic.twitter.com/UnhObBYqpW — Sens Prospects (@SensProspects) 22 февраля 2018 г.

Мойр громко поддерживал канадских девушек, не менее громко ругал судью и продолжал догоняться пивком. Сидевший рядом партнер по команде Патрик Чан был в некотором шоке от происходящего.

Конфуз дня

Мужской кёрлинг. Финал США — Швеция 10:7 Американские керлингисты сегодня одержали победу в непростом финальном противостоянии с командой Швеции (10:7), став олимпийскими чемпионами.

На медальной церемонии им, как и полагается вручили награды. Радостные спортсмены не могли сдержать слез и не сразу заметили, что с медалями что-то не так...

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say «women's curling gold medal» on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98 — Alyssa Roenigk (@alyroe) 24 февраля 2018 г.

Оказалось, что американцам по ошибке вручили золотые медали, предназначенные для победительниц женских соревнований, которые определятся завтра. Позднее организаторы исправили путаницу и заменили награды.

Первый в истории чемпион

Золото конькобежца Ли Сын Хуна в масс-старте На текущих Олимпийских играх конькобежный масс-старт впервые был представлен в соревновательной программе, так что комплект медалей разыгранный в Пхенчхане стал историческим.

Символично, что победу одержал представитель команды хозяев соревнований — кореец Ли Сын Хун стал первым в истории олимпийским чемпионом в масс-старте по конькобежному спорту.

Второе место занял бельгиец Барт Свингс, а бронзовую награду завоевал голландец Кун Вервей.

У женщин чемпионкой стала японская конькобежка Нана Такаги. Второе место заняла кореянка Ким Бо Рын, а третье — голландка Ирена Схаутен.

Утешительный приз

Сборная Канады, сенсационно проигравшая немцам в полуфинале, завоевала бронзу. В матче за третье место канадцы в веселом матче обыграли сборную Чехии со счетом 6:4.

Впрочем, канадские болельщики не сильно грустят из-за фиаско в полуфинале. «Это наша десятая команда», говорят они и не сильно грешат против истины — 13 из 25 игроков «кленовых» представляют КХЛ, еще трое играли там раньше.

Остальные выступают в Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. Средний возраст – 30,4 года. У Канады-2018 много неудачников драфтов разных лет, для многих потолком карьеры в НХЛ был фарм-клуб.

Для такого набора андердогов выиграть олимпийскую бронзу — отличное достижение, которым можно гордиться.