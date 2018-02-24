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    Победы русских лыжников и канадских хоккеистов, провал сноубордистов и дебош фристайлиста

    Все, чем запомнился пятнадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

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    Александру Большунову удалось только подержаться за золото на Играх-2018
    Александру Большунову удалось только подержаться за золото на Играх-2018
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    Очередной соревновательный день игр в Корее — очередные медали от лыжников команды атлетов из России. Жаль, что остальные отечественные спортсмены не захотели поддержать почин парней.

    Герои дня

    Российские лыжники столько раз становились героями дня, что нет никакого сомнения в том, что именно они стали главными героями всей Олимпиады для наших болельщиков. Даром, что золота, в отличие от Алины Загитовой добыть пока не смогли.

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    Большая надежда была на мужской масс-старт, но золотым призером стал финн Иво Нисканен, а россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу.

    Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале Обзор СМИ после двух медалей российских лыжников в марафоне на ОИ-2018 В драматичной гонке Большунов бился за победу, но у него не было подходящих лыж, рассчитанных на холодную погоду, в качестве резерва, а Ларьков выгрыз свою бронзу в противостоянии с Алексом Харви и Мартином Йонсрудом Сундбю.

    Впрочем, тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, что накануне гонки определился с Александром Большуновым о смене лыж перед заключительным кругом 50-километрового марафона, но в гонке спортсмен решил иначе, и это, по словам наставника, стоило ему победы.

    Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км

    Неудачники дня

    Неудачниками дня стали российские сноубордисты. В параллельном гигантском слаломе сборная России выставила сильнейший состав из победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

    От чемпионов Сочи-2014 Алены Заварзиной и Вика Уайлда ждали медалей и в Пхенчхане, но увы, не сложилось.

    Золото Гальмарини в параллельном гиганстком слаломе у сноубордистов Вик Уайлд и Екатерина Тудегешева не прошли даже в четвертьфинал, плохо проехав квалификацию и в итоге попав на синюю, более медленную трассу.

    Алена Заварзина с быстрой красной трассы пробилась в полуфинал, где упала, не сумев пробиться в финальный заезд. Падением закончился и заезд за бронзовую медаль — в итоге лишь обидное четвертое место, при том что в обоих заездах россиянка лидировала.

    Мультизадачность

    Золото Эстер Ледецкой в параллельном гигантском слаломе Чешская спортсменка Эстер Ледецка стала первой женщиной в истории Олимпийских игр, которая завоевала золото в двух видах спорта.

    Ранее она стала первой в горнолыжном спорте в супергиганте, а сегодня выступила с лучшим результатом в сноуборде в параллельном гигантском слаломе.

    На пресс-конференцию она вновь пришла в горнолыжной маске. После победы в супергиганте она пришла в маске, объяснив это тем, что не ожидала победы и не накрасилась.


    «Мен пришлось рано вставать к соревнованиям. Когда рано встаешь, нет смысла и времени заниматься макияжем», – объяснила свое появление в маске Ледецка на этот раз.

    Дебош дня

    Во время любой Олимпиады всегда находится кто-то из спортсменов, кто готов встряхнуть быт Олимпийской деревни какой-нибудь выходкой, особенно если соревнования для него уже закончились.

    В Рио например отличились американские пловцы во главе с Райаном Лохте, ну в Пхенчхане зажигают другие североамериканцы.

    Канадский фристайлист Дэйв Дункан занял восьмое место в дисциплине ски-кросс, после чего отправился отмечать успех (ведь в Сочи он был лишь 24-м) в питейное заведение.

    Выйдя из бара Дункан, его супруга Майя и менеджер команды забрались в припаркованный у кабака чужой «Хаммер» и устроили покатушки по кругу, пока не иссяк бензин и силы.

    Полиция сообщила, что количество алкоголя в крови Дункана превышало норму почти в четыре раза, а один из людей, находившихся в «Хаммере», был без сознания, в состоянии сильнейшей интоксикации.


    Корейская пресса сообщила, что за рулем был сам спортсмен, но по сообщениям канадских СМИ, за рулем был менеджер.

    По южнокорейским законам вождение в пьяном виде может вылиться либо в тюремный срок до трёх лет, либо в денежный штраф размером в 11 750 долларов.

    Впрочем, Дэйв не единственный член сборной Канады, отметившийся пьяными выходками на этих Играх. Парой дней раньше отличился олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр, который пришёл поболеть за женскую хоккейную сборную Канады в финале против США и явно перебрал с алкоголем.


    Мойр громко поддерживал канадских девушек, не менее громко ругал судью и продолжал догоняться пивком. Сидевший рядом партнер по команде Патрик Чан был в некотором шоке от происходящего.

    Конфуз дня

    Мужской кёрлинг. Финал США — Швеция 10:7 Американские керлингисты сегодня одержали победу в непростом финальном противостоянии с командой Швеции (10:7), став олимпийскими чемпионами.

    На медальной церемонии им, как и полагается вручили награды. Радостные спортсмены не могли сдержать слез и не сразу заметили, что с медалями что-то не так...


    Оказалось, что американцам по ошибке вручили золотые медали, предназначенные для победительниц женских соревнований, которые определятся завтра. Позднее организаторы исправили путаницу и заменили награды.

    Первый в истории чемпион

    Золото конькобежца Ли Сын Хуна в масс-старте На текущих Олимпийских играх конькобежный масс-старт впервые был представлен в соревновательной программе, так что комплект медалей разыгранный в Пхенчхане стал историческим.

    Символично, что победу одержал представитель команды хозяев соревнований — кореец Ли Сын Хун стал первым в истории олимпийским чемпионом в масс-старте по конькобежному спорту.

    Второе место занял бельгиец Барт Свингс, а бронзовую награду завоевал голландец Кун Вервей.

    У женщин чемпионкой стала японская конькобежка Нана Такаги. Второе место заняла кореянка Ким Бо Рын, а третье — голландка Ирена Схаутен.

    Утешительный приз

    Сборная Канады, сенсационно проигравшая немцам в полуфинале, завоевала бронзу. В матче за третье место канадцы в веселом матче обыграли сборную Чехии со счетом 6:4.

    Впрочем, канадские болельщики не сильно грустят из-за фиаско в полуфинале. «Это наша десятая команда», говорят они и не сильно грешат против истины — 13 из 25 игроков «кленовых» представляют КХЛ, еще трое играли там раньше.

    Сборная Канады
    Фото: Getty Images
    Остальные выступают в Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. Средний возраст – 30,4 года. У Канады-2018 много неудачников драфтов разных лет, для многих потолком карьеры в НХЛ был фарм-клуб.

    Для такого набора андердогов выиграть олимпийскую бронзу — отличное достижение, которым можно гордиться.

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