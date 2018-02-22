Линдси Вонн выиграла первую попытку в горнолыжной комбинации

Вонн стала лучшей с результатом 1 минута 39,37 секунды. Второе время у норвежки Рагнхильд Мовинкель (+0,74 секунды). Третий результат показала швейцарка Мишель Гизин (+0,77).
Россиянки в данной дисциплине участия не принимают.
Соревнования в слаломе, после которых определятся призеры в суперкомбинации, начнутся в 9:00 мск.
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
1. Линдси Вонн (США) — 1.39,37
2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,74
3. Мишель Гизин (Швейцария) +0,77
4. Рамона Зибенхофер (Австрия) +0,97
5. Маруша Ферк (Словения) +1,61
6. Микаэла Шиффрин (США) +1,98.