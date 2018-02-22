Линдси Вонн выиграла первую попытку в горнолыжной комбинации

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Американкапоказала лучшее время в первой части суперкомбинации — скоростном спуске.

Вонн стала лучшей с результатом 1 минута 39,37 секунды. Второе время у норвежки Рагнхильд Мовинкель (+0,74 секунды). Третий результат показала швейцарка Мишель Гизин (+0,77).

Россиянки в данной дисциплине участия не принимают.

Соревнования в слаломе, после которых определятся призеры в суперкомбинации, начнутся в 9:00 мск.

Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) — 1.39,37

2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,74

3. Мишель Гизин (Швейцария) +0,77

4. Рамона Зибенхофер (Австрия) +0,97

5. Маруша Ферк (Словения) +1,61

6. Микаэла Шиффрин (США) +1,98.