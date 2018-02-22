Сборная России провела тренировку в тех же сочетаниях звеньев

Встреча с чехами состоится 23 февраля, начало — в 10:40 мск.
На тренировке в четверг российская сборная работала в следующих сочетаниях:
вратари — Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
«белые»: Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;
«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;
«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Вадим Шипачев;
«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.