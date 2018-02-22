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    Сборная России провела тренировку в тех же сочетаниях звеньев

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    Тренерский штаб сборной России не стал вносить изменения в звенья команды
    На фото:Тренерский штаб сборной России не стал вносить изменения в звенья команды
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком не стал вносить изменения в звенья команды накануне полуфинального матча Олимпиады со сборной Чехии, информирует «Р-Спорт».

    Встреча с чехами состоится 23 февраля, начало — в 10:40 мск.

    На тренировке в четверг российская сборная работала в следующих сочетаниях:

    вратари — Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

    «белые»: Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Сергей Мозякин;

    «красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;

    «синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Вадим Шипачев;

    «черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко.

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