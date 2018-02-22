Швед Мюрер завоевал золото ОИ в слаломе

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Шведский горнолыжникодержал победу в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По сумме двух попыток Мюрер показал результат 1 минута 38,99 секунды.

Вторым оказался Рамон Ценхойзерн из Швейцарии (+0,34), третьим – австриец Микаэль Матт (+0,67).

Россиянин Александр Хорошилов занял 17-е место (+1,74).

Норвежец Хенрик Кристофферсен, лидировавший после первой попытки, допустил ошибку во второй и не финишировал.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. После 2-й попытки

1. Андре Мюрер (Швеция) — 1:38.99

2. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1:39.33

3. Микаэль Матт (Австрия) — 1:39.66

4. Клеман Ноэль (Франция) — 1:39.70

5. Алексис Пинтюро (Франция) — 1:39.72

6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 1:39.75

7. Кристоффер Якобсен (Швеция) — 1:39.94

8. Даниэль Юле (Швейцария) — 1:40.12

9. Дэвид Райдинг (Великобритания) — 1:40.16

10. Себастьян-Фосс Солеваг (Норвегия) — 1:40.18