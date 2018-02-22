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    Швед Мюрер завоевал золото ОИ в слаломе

    Горные лыжи
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    Андре Мюрер
    На фото:Андре Мюрер
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    Шведский горнолыжник Андре Мюрер одержал победу в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    По сумме двух попыток Мюрер показал результат 1 минута 38,99 секунды.

    Вторым оказался Рамон Ценхойзерн из Швейцарии (+0,34), третьим – австриец Микаэль Матт (+0,67).

    Россиянин Александр Хорошилов занял 17-е место (+1,74).

    Норвежец Хенрик Кристофферсен, лидировавший после первой попытки, допустил ошибку во второй и не финишировал.

    Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. После 2-й попытки

    1. Андре Мюрер (Швеция) — 1:38.99
    2. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1:39.33
    3. Микаэль Матт (Австрия) — 1:39.66
    4. Клеман Ноэль (Франция) — 1:39.70
    5. Алексис Пинтюро (Франция) — 1:39.72
    6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 1:39.75
    7. Кристоффер Якобсен (Швеция) — 1:39.94
    8. Даниэль Юле (Швейцария) — 1:40.12
    9. Дэвид Райдинг (Великобритания) — 1:40.16
    10. Себастьян-Фосс Солеваг (Норвегия) — 1:40.18

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