Слушания в CAS по делу Крушельницкого отменены

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Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, отменили по просьбе сторон, сообщается на официальном сайте организации.

Решение будет вынесено на основании письменных заявлений и опубликовано в четверг.

Россиянин отказался принимать участие в слушаниях, хотя по-прежнему не признает своей вины. Заседание должно было пройти 22 февраля.

Ранее пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова сообщила, что Крушельницкий вернет бронзу Олимпиады-2018. Максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Александру, вероятно, запретят участвовать в соревнованиях до 2020-го, если он не докажет, что стал жертвой махинаций.

Напомним, что Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.