Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Слушания в CAS по делу Крушельницкого отменены

    Сборная России Медали России Между тем Скандалы Допинг Кёрлинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, отменили по просьбе сторон, сообщается на официальном сайте организации.

    Решение будет вынесено на основании письменных заявлений и опубликовано в четверг.

    Россиянин отказался принимать участие в слушаниях, хотя по-прежнему не признает своей вины. Заседание должно было пройти 22 февраля.

    Ранее пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова сообщила, что Крушельницкий вернет бронзу Олимпиады-2018. Максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Александру, вероятно, запретят участвовать в соревнованиях до 2020-го, если он не докажет, что стал жертвой махинаций.

    Напомним, что Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новое чудо лыжников, эпичная дуэль фигуристок и хард-рок на катке
  • Все, чем запомнился двенадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
  • 22/02
    • CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018
  • 22/02
    • ФКР: Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018
  • 22/02
    • МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому
  • 21/02
    • Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Бронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Подробный разбор
  • Налегке в полуфинал. Россия уверенно разгромила Норвегию
  • Сборная Россия обыграла Норвегию в четвертьфинале Олимпийских игр
    •
  • Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие
  • Два мировых рекорда за 15 минут
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Фейерверк в Бергамо
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 февраля
  • 5,04
    •
  • Пропустит ли «Монпелье» на поле «Страсбура»?
  • «Страсбур» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля
  • 2,06
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 11:52
    • Созин: Крушельницкий обязательно выступит на следующей Олимпиаде
  • 11:35
    • Австрия лидирует после прыжковой части в лыжном двоеборье
  • 11:20
    • Гусев: На Олимпиаде тяжело выиграть, не напрягаясь
  • 11:07
    • Витолиньша немного шокировал вылет шведов
  • 10:56
    • CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018
  • 10:21
    • Хоккеистки сборной США обыграли Канаду в финале ОИ-2018
  • 10:11
    • МОК и оргкомитет Игр предоставят видеозаписи для расследования по Крушельницкому
  • 10:03
    • Кошечкин займет место в воротах сборной России в полуфинале ОИ
  • 09:49
    • Швейцарка Гизин выиграла золото ОИ-2018 в суперкомбинации
  • 09:04
    • Сборная России провела тренировку в тех же сочетаниях звеньев
  • 08:56
    • Клебо не выступит в гонке на 50 км
  • 08:50
    • Хорошилов хочет выступить и на следующих Играх
  • 08:39
    • Швед Мюрер завоевал золото ОИ в слаломе
  • 08:28
    • Трегубов не думает, что его будут узнавать на улицах
  • 08:03
    • Швейцарские керлингисты обыграли британцев и вышли в полуфинал ОИ
  • 07:42
    • Линдси Вонн выиграла первую попытку в горнолыжной комбинации
  • 07:30
    • Хорошилов — 21-й после первой попытки в слаломе
  • 07:18
    • Американец Уайз — олимпийский чемпион в хафпайпе
  • 07:04
    • Австрийка Гассер завоевала золото ОИ-2018 в биг-эйре
  • 00:22
    • ФКР: Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •