Гусев: На Олимпиаде тяжело выиграть, не напрягаясь

Нападающий сборной Россиив преддверии матча с Чехией на ОИ-2018 отметил примерно равный уровень всех команд.

«Здесь близкий к чемпионату мира уровень. Все команды ровные, тяжело выиграть, не напрягаясь. Поэтому приходится во всех матчах выкладываться по максимуму, чтобы идти дальше.

Думаю, мы можем играть еще лучше. Все команды, с которыми мы играли, хорошего уровня, поэтому нельзя говорить, что чехи их заведомо сильнее. Чехов я тоже здесь пока не видел. Они играют вязко, надо использовать свои моменты.

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Мы с Пашей Дацюком в Питере играли, матчей десять точно. Не пришлось долго привыкать. Смотрим на видео, кто что делает на льду, обсуждаем, кто куда должен ехать. В принципе, все так же: он помогает нам, а мы – ему, и от этого действительно получается неплохо», — приводит слова Гусева «Р-Спорт».