Медведцева: В биатлоне нужно все разрушить и заново выстраивать систему

Двукратная олимпийская чемпионкаподелилась своим мнением по поводу выступления российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Ну что тут сказать. Жалко ребят, которым выпала честь выступать на этих Олимпийских играх. Все они дебютанты и вряд ли психологически готовы к происходящему. А тут еще и без тренеров приехали.

Что будет дальше? Да никто не владеет такой информацией. Наверное, что-то должно произойти. По-хорошему, нужно все разрушить и заново выстраивать систему. То, что сейчас происходит, мне совсем не нравится, а нынешний процесс формирования команды я не хочу даже комментировать. Как попасть в национальную сборную с чемпионата России? Я не знаю. Только если много раз победишь, наверное.

А за лыжников рада. Посмотрите, вчерашние юниоры – они все с медалями! Почти в каждой гонке у нас медаль либо кто-то борется за нее. Елена Вяльбе – молодец, такой качественный скачок в развитии лыжных гонок произошел за последнее время. Что бы ни говорили и ни писали о ней – она делает то, что надо, и добивается результата. Всех лидеров убрали с Олимпиады, а команда все равно такую конкуренцию составляет мировым лидерам.

Нейтральный статус? Если бы такое случилось во время моего выступления, я бы поехала на Игры. Потому что то, что сейчас происходит, это не вина спортсменов. Это руководители их лишили и флага, и гимна. И вообще неправильно ставить спортсменов перед таким выбором. Нужно было или бойкотировать эти Игры, или вообще не поднимать такой вопрос», — приводит слова Медведцевой «Чемпионат».