Канадский фристайлист сломал таз в результате падения

Инцидент произошел в восьмом заезде 1/8 финала соревнований в среду. Чемпион мира 2011 года потерял равновесие и упал на спину с большой высоты.
35-летнего канадца унесли с трассы на носилках, а затем он был доставлен в больницу.
Французский фристайлист Теренс Чикнаворян, который упал во втором заезде в 1/8 финала, был госпитализирован с подозрением на перелом голени.
Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе
Австриец Кристоф Варштёттер получил сотрясение мозга в результате столкновения со шведом Эриком Мобергом в шестом заезде 1/8 финала. Оба не сумели финишировать.