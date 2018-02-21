Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Канадский фристайлист сломал таз в результате падения

    Фристайл Между тем Происшествия
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Крис Дель Боско
    На фото:Крис Дель Боско
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Канадский фристайлист Крис Дель Боско получил перелом таза в результате падения в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Reuters.

    Инцидент произошел в восьмом заезде 1/8 финала соревнований в среду. Чемпион мира 2011 года потерял равновесие и упал на спину с большой высоты.

    35-летнего канадца унесли с трассы на носилках, а затем он был доставлен в больницу.

    Французский фристайлист Теренс Чикнаворян, который упал во втором заезде в 1/8 финала, был госпитализирован с подозрением на перелом голени.

    Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе

    Австриец Кристоф Варштёттер получил сотрясение мозга в результате столкновения со шведом Эриком Мобергом в шестом заезде 1/8 финала. Оба не сумели финишировать.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Фантастические лыжники, эпичный фотофиниш и мельдониевый скандал
  • Все, чем запомнился девятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • 11/02
    • Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 160 км от Олимпийской деревни
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Подробный разбор
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
  • 1,76
    •
  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля
  • 6,52
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 11:57
    • Белорукова и Непряева — в финале командного спринта
  • 11:37
    • Норвежцы назвали составы на биатлонные эстафеты
  • 11:12
    • Решение по флагу России на закрытии Олимпиады будет принято 24 февраля
  • 10:57
    • Керлингисты сборной США разгромили британцев в 1/4 ОИ-2018
  • 10:49
    • Бутырская: Загитова получила лучшую оценку за счет великолепного каскада
  • 10:45
    • Червенка: Чехи могут обыграть Россию, словаки же это сделали
  • Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие
  • Два мировых рекорда за 15 минут
    • 10:39
  • 10:35
    • Медведцева: В биатлоне нужно все разрушить и заново выстраивать систему
  • 10:28
    • Ридзик: Я устал и хочу домой
  • 10:22
    • Сотскова пообещала бороться до последнего
  • 09:32
    • Стал известен состав сборной России на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией
  • 09:16
    • Загитова: В первую очередь мы с Медведевой друзья
  • 09:06
    • Хоккейная сборная Чехии – первый полуфиналист олимпийского турнира
  • 08:58
    • Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе
  • 08:43
    • Медведева не удивлена результатом Загитовой
  • 08:29
    • Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая
  • 08:10
    • Олюнину тяжело смириться с провалом защиты титула Сочи-2014
  • 08:04
    • Медведва установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018
  • 07:58
    • Денщиков пробился в 1/4 финала турнира по ски-кроссу, Омелин — нет
  • 07:36
    • Итальянка Годжа выиграла золото ОИ в скоростном спуске
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •