Канадский фристайлист сломал таз в результате падения

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Канадский фристайлистполучил перелом таза в результате падения в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в восьмом заезде 1/8 финала соревнований в среду. Чемпион мира 2011 года потерял равновесие и упал на спину с большой высоты.

35-летнего канадца унесли с трассы на носилках, а затем он был доставлен в больницу.

Французский фристайлист Теренс Чикнаворян, который упал во втором заезде в 1/8 финала, был госпитализирован с подозрением на перелом голени.

Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе

Австриец Кристоф Варштёттер получил сотрясение мозга в результате столкновения со шведом Эриком Мобергом в шестом заезде 1/8 финала. Оба не сумели финишировать.