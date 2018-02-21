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    Буре: Не стоит менять победный состав на матч с Чехией

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    Павел Буре
    На фото:Павел Буре
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    Легенда российского хоккея Павел Буре выразил мнение, что тренерам сборной России не стоит менять победный состав на полуфинал против сборной Чехии в рамках ОИ-2018.

    «Соперник не важен. Нам надо думать о том, как мы сами будем играть. Я уже говорил раньше: победный состав не меняют. Играя в этих сочетаниях, нашей сборной удается побеждать. Так что вносить коррективы в звенья, на мой взгляд, не нужно», — цитирует Буре «Р-Спорт».

    Также двукратный призер Олимпийских игр отметил, что у многих игроков российской сборной появилась дополнительная уверенность после крупной победы над Норвегией: «Многие игроки забили дебютные шайбы на Олимпиаде. Это вселит в них дополнительную уверенность. Вообще в нашей команде любой игрок может забить гол».

    Матч Чехия — Россия состоится 23 февраля.

    В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Германии.

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