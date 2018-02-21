Буре: Не стоит менять победный состав на матч с Чехией

Легенда российского хоккеявыразил мнение, что тренерам сборнойне стоит менять победный состав на полуфинал против сборнойв рамках ОИ-2018.

«Соперник не важен. Нам надо думать о том, как мы сами будем играть. Я уже говорил раньше: победный состав не меняют. Играя в этих сочетаниях, нашей сборной удается побеждать. Так что вносить коррективы в звенья, на мой взгляд, не нужно», — цитирует Буре «Р-Спорт».

Также двукратный призер Олимпийских игр отметил, что у многих игроков российской сборной появилась дополнительная уверенность после крупной победы над Норвегией: «Многие игроки забили дебютные шайбы на Олимпиаде. Это вселит в них дополнительную уверенность. Вообще в нашей команде любой игрок может забить гол».

Матч Чехия — Россия состоится 23 февраля.

В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Германии.