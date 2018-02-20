Сборная США победила Словакию и вышла в 1/4 финала ОИ-2018

В составе американцев шайбы забросили Райан Донато, Джеймс Висниевский, Марк Аркобелло и Гарретт Ро. У словаков отличился Петер Черешняк.
В 1/4 финала американцы сыграют с Чехией. Матч состоится 21 февраля.
Хоккей. Олимпийские игры. Квалификационный раунд
США — Словакия — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Донато — 1 (Гилрой, Терри), 21:36 — 1:0. Висниевски — 1 (бол., Терри), 22:20 — 2:0. Аркобелло — 1 (Терри), 33:30 — 3:0. Черешняк — 1 (бол., Граняк, Надь), 36:54 — 3:1. Рой — 1 (Литтл, О`Нилл), 49:52 — 4:1. Донато — 2 (бол., Висниевски), 56:46 — 5:1.Вратари: Запольски — Лацо.Штраф: 8 — 33.Броски: 33 (7+11+15) — 23 (9+11+3).