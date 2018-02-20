Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Матч Россия — Норвегия начнется в 10:40

    Онлайн матча Россия — Норвегия, прогноз на игру

    Хоккей Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Илья Ковальчук (справа)
    На фото:Илья Ковальчук (справа)
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В 10:40 по московскому времени начнется матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира, в котором сборная России сыграет с Норвегией.

    Сборная России неудачно начала олимпийский турнир, проиграв Словакии 2:3, но сумела реабилитироваться в двух последующих играх: крупные победы над Словенией (8:2) и США (4:0).

    Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал

    Сборная Норвегии же провалила групповой этап, не одержав там ни одной победы. Команда всухую проиграла Швеции 0:4, 1:5 Финляндии и 1:2 по буллитам Германии. Однако особенность олимпийского турнира, когда из группы выходят все, позволила команде сыграть в квалификации плей-офф (или скрытой 1/8 финала) и победить там в овертайме команду Словении 2:1.

    Россия – Норвегия: прогноз на матч

    В полуфинале победитель пары Россия – Норвегия сыграет с победителем игры Чехия – США.

    Встречу Россия – Норвегия покажет канал «Матч! Игра». Прямая трансляция начнется в 10:30. За ходом встречи можно будет следить и на LiveSport.Ru в подробном онлайне.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Блистательные Вертью и Моир, рекордсмен Фуркад и российский биатлон на дне
  • Все, чем запомнился одиннадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • Не потанцуем, так постреляем. Анонс олимпийских событий 20 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх во вторник 20 февраля
    •
  • 20/02
    • Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады-2018
  • 19/02
    • Шипачев катается отдельно на тренировке сборной России
  • 19/02
    • Шохина заявила о предвзятом судействе на Олимпиаде-2018
  • 19/02
    • Российские хоккеистки разгромно уступили канадкам в полуфинале ОИ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Подробный разбор
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
  • 1,76
    •
  • «Анахайм» — «Даллас». Чья оборона окажется надежнее?
  • «Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля
  • 1,87
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 23:57
    • Крушельницкий: У нас есть версия, но озвучим ее только в рамках расследования
  • 23:18
    • Брызгалова: Саша не мог употребить мельдоний случайно, по ошибке
  • 22:35
    • Крушельницкий: До запрета мельдония я даже не знал, что его принимаю
  • Блистательные Вертью и Моир, рекордсмен Фуркад и российский биатлон на дне
  • Все, чем запомнился одиннадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 21:16
  • Фуркад — великий, а российский биатлон — всё
  • Реакция СМИ на итоги смешанной эстафеты биатлонистов на Олимпиаде-2018
    • Вчера в 19:14
  • 19:00
    • Бабиков: На Олимпиаду приехал не зря
  • 18:43
    • Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады-2018
  • 18:19
    • Сборная Финляндии по хоккею пробилась в четвертьфинал ОИ-2018
  • 18:08
    • Германия вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018
  • 17:43
    • Крушельницкий сделал заявление по положительной допинг-пробе на ОИ-2018
  • 17:22
    • Российские бобслеистки — во втором десятке после двух попыток на ОИ-2018
  • Золото корейских шорт-трекисток в эстафете
  • Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку завоевала золотые медали в эстафете
    • Вчера в 17:16
  • 17:06
    • СМИ: Крушельницкий сдал две положительные допинг-пробы в Пхенчхане
  • 16:51
    • Немцы выиграли комплект медалей в двоеборье на Олимпиаде-2018
  • 16:26
    • Шорт-трекист Шульгинов пробился в четвертьфинал на дистанции 500 метров
  • Золото Кэсси Шарп в лыжном хафпайпе
  • Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золотую медаль в лыжном хафпайпе
    • Вчера в 16:16
  • 16:03
    • Женская сборная Южной Кореи выиграла эстафету в шорт-треке
  • 15:41
    • Фуркад принес Франции золото в смешанной эстафете
  • Победа Тессы Вертью и Скотта Моира в танцах на льду
  • Канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир установили новый мировой рекорд по итогам произвольной программы и стали чемпионами в танцах на льду
    • Вчера в 15:11
  • 13:59
    • Ефременкова вышла в четвертьфинал на дистанции 1000 метров, Просвирнова дисквалифицирована
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •