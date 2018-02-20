Матч Россия — Норвегия начнется в 10:40

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

В 10:40 по московскому времени начнется матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира, в которомсыграет с

Сборная России неудачно начала олимпийский турнир, проиграв Словакии 2:3, но сумела реабилитироваться в двух последующих играх: крупные победы над Словенией (8:2) и США (4:0).

Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал

Сборная Норвегии же провалила групповой этап, не одержав там ни одной победы. Команда всухую проиграла Швеции 0:4, 1:5 Финляндии и 1:2 по буллитам Германии. Однако особенность олимпийского турнира, когда из группы выходят все, позволила команде сыграть в квалификации плей-офф (или скрытой 1/8 финала) и победить там в овертайме команду Словении 2:1.

Россия – Норвегия: прогноз на матч

В полуфинале победитель пары Россия – Норвегия сыграет с победителем игры Чехия – США.

Встречу Россия – Норвегия покажет канал «Матч! Игра». Прямая трансляция начнется в 10:30. За ходом встречи можно будет следить и на LiveSport.Ru в подробном онлайне.