Хоккеист сборной Словении Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Олимпиады

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Нападающий сборнойпо хоккеюсдал положительную допинг-пробу, сообщается на официальном сайте CAS. Его тест дал положительный результат на фенотерол.

CAS во вторник открыл дело в отношении 29-летнего хоккеиста. Решение по делу Егличу, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.

Сборная Словении сегодня сыграет с командой Норвегии за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится с командой России.

Еглич начинал нынешний сезон КХЛ в нижегородском «Торпедо». В октябре словенец расторг контракт с клубом и перешел в «Нефтехимик». Всего на его счету в этом сезоне КХЛ две шайбы и восемь передач в 41 матче.