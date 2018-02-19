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    Не потанцуем, так постреляем. Анонс олимпийских событий 20 февраля

    Превью главных событий на Олимпийских играх во вторник 20 февраля

    Сборная России Биатлон Лыжное двоеборье Фристайл Хоккей Шорт-трек Фигурное катание
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    Антон Бабиков
    Антон Бабиков
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    Одиннадцатый день Олимпиады определит обладателей пяти комплектов наград. Возможно, среди них окажутся и россияине.

    Фигурное катание

    Начнется все с фигурного катания. Пара Боброва/Соловьем идет шестой после короткой программы, потому шансы на золото теоретические, на бронзу — минимальные.

    Фигурное катание. Короткая программа у танцевальных пар

    Однако, произвольная программа у наших ребят гораздо выигрышнее короткой, что радует. Расстраивает, что показывать ее придется не в группе сильнейших, а перед ней, что, как правило, является дополнительной преградой на пути к высоким местам.

    Тем не менее, болеем и переживаем с 4 часов утра.

    Фристайл

    В 04:30 — ски-хафпайм, финал. В решающую стадию пробились всего 12 девушек, среди которых и наша 17-летняя Валерия Демидова. Три попытки, по итогам которых и будет определен чемпион.

    Валерия Демидова
    Фото: Getty Images

    Чуть позже в ски-хафпайпе пройдет квалификация у мужчин, там болеем за Павла Чупу.

    Биатлон

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    В программе биатлона — первая из трех эстафет. Во вторник — смешанная 2x6 и 2x7,5. И если у остальных сборных будет еще два старта, то для сборной России эта гонка — последняя: на другие просто не набралось нужное число участников.

    На трассу выйдут Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Это самый настоящий последний шанс. Старт — в 14:15.

    Шорт-трек

    В 14:20 начнется финал в эстафете у женщин в шорт-треке. Представительницы сборной России, к сожалению, в главный финал не пробились, потому следим за остальными сборными, в частности, за хозяевами Олимпиады, которые, видимо, основные претенденты на золото.

    Кроме того, во вторник пройдут квалификации на 500 метров у мужчин (болеем за Семена Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова) и 1000 метров у женщин (Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова).

    Лыжное двоеборье

    У двоеборцев второй старт — трамплин HS-140 + гонка 10 км в 15:45. Россию представляет одинокий Эрнест Яхин. К сожалению, Эрнест никогда не добивался высоких результатов на международных стартах, потому в число фаворитов он, увы, не входит.

    Хоккей

    Во вторник определится соперник мужской сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира. В 10:40 начнется квалификационный матч Словения — Норвегия.

    За ходом всех событий на Олимпиаде следите в онлайне LiveSport.Ru и в красочных фотогалереях из Южной Кореи.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
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