Не потанцуем, так постреляем. Анонс олимпийских событий 20 февраля

Фигурное катание

Начнется все с фигурного катания. Пара Боброва/Соловьем идет шестой после короткой программы, потому шансы на золото теоретические, на бронзу — минимальные.

Фигурное катание. Короткая программа у танцевальных пар

Однако, произвольная программа у наших ребят гораздо выигрышнее короткой, что радует. Расстраивает, что показывать ее придется не в группе сильнейших, а перед ней, что, как правило, является дополнительной преградой на пути к высоким местам.

Тем не менее, болеем и переживаем с 4 часов утра.

Фристайл

В 04:30 — ски-хафпайм, финал. В решающую стадию пробились всего 12 девушек, среди которых и наша 17-летняя Валерия Демидова. Три попытки, по итогам которых и будет определен чемпион.

Валерия Демидова Фото: Getty Images

Чуть позже в ски-хафпайпе пройдет квалификация у мужчин, там болеем за Павла Чупу.

Биатлон

С бобами все очень плохо, а с танцами — просто не очень хорошо Все, чем запомнился десятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

В программе биатлона — первая из трех эстафет. Во вторник — смешанная 2x6 и 2x7,5. И если у остальных сборных будет еще два старта, то для сборной России эта гонка — последняя: на другие просто не набралось нужное число участников.

На трассу выйдут Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Это самый настоящий последний шанс. Старт — в 14:15.

Шорт-трек

В 14:20 начнется финал в эстафете у женщин в шорт-треке. Представительницы сборной России, к сожалению, в главный финал не пробились, потому следим за остальными сборными, в частности, за хозяевами Олимпиады, которые, видимо, основные претенденты на золото.

Кроме того, во вторник пройдут квалификации на 500 метров у мужчин (болеем за Семена Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова) и 1000 метров у женщин (Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова).

Лыжное двоеборье

У двоеборцев второй старт — трамплин HS-140 + гонка 10 км в 15:45. Россию представляет одинокий Эрнест Яхин. К сожалению, Эрнест никогда не добивался высоких результатов на международных стартах, потому в число фаворитов он, увы, не входит.

Хоккей

Во вторник определится соперник мужской сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира. В 10:40 начнется квалификационный матч Словения — Норвегия.

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