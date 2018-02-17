Ковальчук: Американцы играли также, как и всегда — в тело

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Нападающий сборной Россиивысказал мнение о матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0).

«Американцы играли очень грязно? Почему? Ничего необычного. Они играли также, как и всегда — в тело. Ничего страшного, мы были к этому готовы и сами им спуску не давали.

Игры против североамериканских сборных всегда имеют особый подтекст. Но никакой злости по отношению к ним нет. Это же эмоции, обычное дело для спорта.

После Сочи американское телевидение не переставало крутить моменты с буллитами Оши. Надеюсь, что теперь вы их замените.

Второй матч выхожу в тройке с Калининым и Андроновым. Сплюну три раза. Но пока игра идет у всей команды, то ничего менять не надо.

Коля Прохоркин — молодец, здорово сыграл сегодня. Дай Бог, что это только начало. С его потенциалом он может действовать на высоком уровне постоянно. И тренеры, и все ребята на это надеются.

Прохоркин показал, что способен играть в таких турнирах. Дважды забил, особенно хорошо показал себя во втором голе.

Очень важно для сборной России выйти в четвертьфинал напрямую. Проводить еще один матч в независимости от уровня соперника означает дополнительную трату сил и энергии.

Здорово, что у нас будет еще один выходной», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».