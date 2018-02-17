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    Ковальчук: Американцы играли также, как и всегда — в тело

    Хоккей Сборная России
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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
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    Нападающий сборной России Илья Ковальчук высказал мнение о матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0).

    «Американцы играли очень грязно? Почему? Ничего необычного. Они играли также, как и всегда — в тело. Ничего страшного, мы были к этому готовы и сами им спуску не давали.

    Игры против североамериканских сборных всегда имеют особый подтекст. Но никакой злости по отношению к ним нет. Это же эмоции, обычное дело для спорта.

    После Сочи американское телевидение не переставало крутить моменты с буллитами Оши. Надеюсь, что теперь вы их замените.

    Второй матч выхожу в тройке с Калининым и Андроновым. Сплюну три раза. Но пока игра идет у всей команды, то ничего менять не надо.

    Коля Прохоркин — молодец, здорово сыграл сегодня. Дай Бог, что это только начало. С его потенциалом он может действовать на высоком уровне постоянно. И тренеры, и все ребята на это надеются.

    Прохоркин показал, что способен играть в таких турнирах. Дважды забил, особенно хорошо показал себя во втором голе.

    Очень важно для сборной России выйти в четвертьфинал напрямую. Проводить еще один матч в независимости от уровня соперника означает дополнительную трату сил и энергии.

    Здорово, что у нас будет еще один выходной», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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