Сборная США переиграла Словакию на ОИ-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаяпо хоккею обыграласо счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в матче группового турнира Олимпиады-2018.

В составе победителей обе шайбы на счету Райана Донато. У проигравших точным броском отметился Андрей Кудрна.

После этого матча американцы занимают первое место в группе B, имея в своём активе четыре очка. Сборная Словакии опустилась на второе место (три очка).