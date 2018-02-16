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    Сборная США переиграла Словакию на ОИ-2018

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    США — Словакия
    На фото:США — Словакия
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    Сборная США по хоккею обыграла Словакию со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в матче группового турнира Олимпиады-2018.

    В составе победителей обе шайбы на счету Райана Донато. У проигравших точным броском отметился Андрей Кудрна.

    После этого матча американцы занимают первое место в группе B, имея в своём активе четыре очка. Сборная Словакии опустилась на второе место (три очка).

    Хоккей. Олимпийские игры. Группа B
    США — Словакия — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Донато — 1 (бол., Терри, Бурк), 7:10 — 1:0. Кудрна — 1 (Сурови, Чайковски), 7:35 — 1:1. Донато — 2 (бол., Аркобелло, Бурк), 42:51 — 2:1.Вратари: Запольски — Лацо (59:22).Штраф: 4 — 10.Броски: 31 (9+16+6) — 22 (7+6+9).
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