Немецкие саночники выиграли золото на Играх-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаяв составевыиграла золото в эстафете в рамках соревнований по санному спорту на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Гайзенбергер, Вендль и Арльт в рекордный четвертый раз победили на Олимпийских играх в санном спорте.

Фотогалерея эстафеты у саночников

Российская команда, за которую выступали Екатерина Батурина, Роман Репилов и дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов, показала седьмой результат.