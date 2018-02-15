Немецкие саночники выиграли золото на Играх-2018

Гайзенбергер, Вендль и Арльт в рекордный четвертый раз победили на Олимпийских играх в санном спорте.
Фотогалерея эстафеты у саночников
Российская команда, за которую выступали Екатерина Батурина, Роман Репилов и дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов, показала седьмой результат.
Олимпийские игры.
Санный спорт. Эстафета
1. Германия (Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль / Тобиас Арльт) — 2.24,517.2. Канада (Алекс Гоф, Самуэль Эдни, Тристан Уокер / Джастин Снит) — +0,355.3. Австрия (Маделайне Эгле, Давид Глайршер, Петер Пенц / Георг Фишлер) — +0,471.7. Россия (Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев / Владислав Антонов) — +0,832.