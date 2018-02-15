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    Немецкие саночники выиграли золото на Играх-2018

    Санный спорт
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    Немецкие саночники
    На фото:Немецкие саночники
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига, Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта выиграла золото в эстафете в рамках соревнований по санному спорту на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Гайзенбергер, Вендль и Арльт в рекордный четвертый раз победили на Олимпийских играх в санном спорте.

    Фотогалерея эстафеты у саночников

    Российская команда, за которую выступали Екатерина Батурина, Роман Репилов и дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов, показала седьмой результат.

    Олимпийские игры.
    Санный спорт. Эстафета
    1. Германия (Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль / Тобиас Арльт) — 2.24,517.2. Канада (Алекс Гоф, Самуэль Эдни, Тристан Уокер / Джастин Снит) — +0,355.3. Австрия (Маделайне Эгле, Давид Глайршер, Петер Пенц / Георг Фишлер) — +0,471.7. Россия (Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев / Владислав Антонов) — +0,832.
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