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    Счастливые семерки. Анонс олимпийских событий 16 февраля

    Превью главных событий на Олимпийских играх в пятницу, 16 февраля

    Горные лыжи Коньки Лыжные гонки Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Сборная России
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    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В седьмой день Олимпиады в Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. В центре внимания — фигурное катание и хоккей. Но и не только.

    Горные лыжи

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    На трассе горных лыж — мужчины и женщины. Сначала, в 5 утра, пройдет финал у мужчин в супергиганте. Там представителей сборной России нет. А вот в слаломе у женщин, в 07:15, есть: Екатерина Ткаченко.

    Скелетон

    Санки кончились, теперь все внимание любителей ледяных горок к скелетону. Тем интереснее, что после двух квалификаций наш Никита Трегубов идет на втором месте. Сначала будет третья попытка, а следом финальная — в 05:15 по Москве.

    Сноуборд

    Накануне победители определись в мужском борд-кроссе, теперь очередь девушек. Схема соревнований аналогичная — заезды на выбывание. Финал назначен на 06:52, а вот доберутся ли до них россиянки Кристина Пауль и Мария Васильцова — узнаем с этапа квалификации, который начнется с 4 часов.

    Лыжи

    В 9 утра начнется гонка у лыжников на дистанции 15 км классическим стилем. За сборную России на трассу выйдут Денис Спицов, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков. Ребята показали в скиатлоне, что шансы на медали есть. Будем болеть.

    Коньки

    В четверг голландцы дали слабину и остались без золота в конькобежном спорте. В 14:00 — старт у женщин на дистанции 5000 метров.

    За сборную России бежит Наталья Воронина, и надо же такому случиться, что снова против легендарной чешки Мартины Скобликовой.

    Фристайл

    Последние медали дня разыграют акробатки во фристайле. В финале выступят три россиянки: Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Любовь Никитина. И это неплохие шансы на медаль.

    Фигурное катание

    Стартует короткая программа у мужчин.

    Михаил Коляда
    Фото: Getty Images

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    На льду — Михаил Коляда, который оказался слабым звеном в командных соревнованиях, и не выступавший еще в Пхенчхане Дмитрий Алиев. Что покажут парни — у знаем после 4 часов утра.

    Хоккей

    В мужском хоккее до медалей еще далеко, но интереса от этого не меньше. Сборная России неожиданно проиграла стартовый матч Словакии 2:3.

    В 10:40 второй матч — против Словении, которая тоже преподнесла сюрприз, обыграв американцев.

    За ходом всех соревнований на Олимпиаде можно следить по онлайну на LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
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