Долгожданное золото Савченко, слезы Тарасовой и триумф Пихлера

Сюрприз дня

Олимпийские соревнования нередко удивляют, смешивая все привычные расклады сил — фавориты проваливаются, а в качестве новых звезд зажигаются совершенно неизвестные имена.

22-летнюю шведку Ханну Эберг совсем ноунеймом нельзя назвать — пару лет назад на ее счету был дубль на молодежном ЧМ, но на взрослом уровне она себя никак не проявила.

Однако работа под руководством немецкого тренера Вольфганга Пихлера, который неудачно поработал со сборной России, дала свои плоды — и не только ей.

Снимите шляпу перед Пихлером Реакция прессы на результат индивидуальной гонки биатлонисток на Олимпиаде-2018 Еще один шведский подопечный немца, 20-летний Себастьян Самуэльссон завоевал серебро в преследовании у мужчин и стал 4-м в индивидуалке.

Сюрпризом стала не только победа Эберг, но и третье место фаворитки из Германии Лауры Дальмайер, уже завоевавшей две медали в Корее, но провалившейся на последней стрельбе в этой гонке.

Серебро досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию, но в этом как раз ничего неожиданного. Как не удивляет и выступление российских биатлонисток, не вошедших даже в десятку.

Йоханнес Бё — чемпион в биатлонной гонке на 20 км По крайне мере, Татьяна Акимова пробилась в масс-старт. Из российских биатлонистов этим похвастаться не может никто.

Героиня дня

Алена Савченко шла к золотым медалям олимпиады 16 лет, а мечтала о них наверное и все 28, с того момента, как в 6 лет начала заниматься фигурным катанием в Киеве.

В Солт-Лейк-Сити-2002, выступая за Украину в паре со Станиславом Морозовым, она стала лишь 15-й.

С 2003 года Савченко стала выступать за Германию в паре с Робином Шолковы, с которым в Турине-2006 стала шестой, а в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 — третьей.

Она могла уйти из большого спорта с высоко поднятой головой — пять выигранных чемпионатов мира и четыре чемпионата Европы это позволяли. Роберт Шолковы так и сделал.

Золото немецких фигуристов и неудача россиян Но Савченко не сдалась — в 2015 году она нашла нового партнера, добилась для Бруно Массы немецкого гражданства, нашла новых тренеров, и с пятой попытки добилась своего.

А ведь после короткой программы немецкий дуэт уже списали со счетов — двойной сальхов вместо тройного мог стоить не просто золота, а медалей.

Но идеально откатаная с мировым рекордом произвольная программа, а также ошибки конкурентов возвели Савченко на давно заслуженный пьедестал.

Неудачники дня

От российских Фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде в Пхенчхане ждали медали в соревнованиях спортивных пар. В этом сезоне они уже выиграли два этапа «Гран-при» и чемпионат Европы.

Ради борьбы в личном первенстве Тарасова и Морозов даже пропустили произвольную программу в командном турнире Олимпиады. Не то, чтобы это лишило команду ОАР иллюзорных шансов догнать канадцев, но кто знает, как все сложилось бы.

Не выдержали. Медаль ускользнула из рук Тарасовой и Морозова СМИ – об итогах соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане В короткой программе в личных соревнованиях Россияне превзошли себя, заняв второе место и всего балл уступая лидирующим китайцам — перспективы золота стали очень материальными.

А уж после того, как победители короткой программы допустили ошибку в произвольной, россиянам оставалось лишь откатать свою программу без помарок. Однако волнение, серьезное давление и недостаток опыта сыграли злую шутку с выступавшими последними россиянами.

Несколько серьезных ошибок, и Тарасова с Морозовым занимают лишь четвертое место, даже не попав на подиум. Россиянка не могла сдержать слез, понимая, что паре некого винить, кроме самих себя.

Скандал дня

Очередной скандал на Олимпиаде в Корее напрямую связан с Международным олимпийским комитетом, а точнее с поведением его чиновников.

Член МОК британец Адам Пенгилли был обвинен в избиении представителя службы безопасности Игр. Сам серебряный призёр чемпионата мира 2009 года по скелетону отрицает, что напал на охранника, хотя признает, что не нашел общего языка с ретивым корейцем.

Я проходил мимо охранника, когда он преградил мне путь и попросил показать аккредитацию. Я показал, а когда он подошёл ещё ближе, то я попросил его позвать менеджера. Он отказался и попросил мою аккредитацию, чтобы её сфотографировать. Это продолжалось около 30 секунд, а затем я просто пробежал мимо. Он кричал: «Стой», но я не остановился и не оглядывался. Мне показалось, он упал и, скорее всего, получил повреждения. Я его не касался, но мне сказали, что по видеозаписям этот инцидент выглядит так, словно я его толкнул. Адам Пенгилли

МОК рекомендовал Пенгилли покинуть Олимпиаду и принес извинения корейской стороне.

МОК хочет извиниться за поведение одного из своих членов и очень сожалеет об инциденте. После общения с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры в Южной Корее. МОК ещё раз выражает благодарность властям и полиции Южной Кореи за отличную работу. Адам Пенгилли извинился перед пострадавшим. Пресс-релиз МОК

В российских СМИ по этому поводу начался радостный ажиотаж , сравнимый с выигрышем золотой медали. Секрет прост — Пенгилли ранее не раз выступал с призывами не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, а также не восстанавливать статус ОКР.

Русский дух

Победа Пьера Вольтье в сноуборд-кроссе Вслед за очередным скандалом — очередные травмы, и снова у российской команды. Российский сноубордист Николай Олюнин, серебряный призёр Олимпийских игр—2014 в Сочи в борд-кроссе, бился за медаль и в ПХенчхане.

Но в полуфинале столкнулся с соперником и не мог подняться 10 минут, покинув трассу на носилках. Россиянина госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз – перелом ноги.

Хотел сказать всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, не получилось попасть в большой финал, это было моей целью. Я старался и очень сильно хотел показать русский дух. Извините, что так всё произошло Николай Олюнин

Кроме русского духа неплохо бы еще и немножечко осторожности. К счастью, кроме диагностированного ранее перелома, других травм на полном обследовании не выявлено.

Главное не победа, а участие

Российскую женскую хоккейную сборную в Пхенчхане бьют нещадно, причем все соперники по очереди. Вслед за поражениями со счетом 0:5 от команд Канады и США, наши девушки неожиданно уступили и финкам с таким же крупным счетом – 1:5.

Неудивительно, что наблюдавшие эти матчи российские хоккейные звезды прошлого и настоящего, вроде Павла Буре или Ильи Ковальчука, разразились серией сексистских заявления о том, что «хоккей — это не женский спорт». Ну, с тем же успехом, глядя на игру футбольной сборной России можно сказать, что футбол — не мужское дело.

Увы, налицо системный сбой. Так же как и в мужской команде, у российских хоккеисток серьезные проблемы с игрой в неравных составах. И в отличие от мужской команды — проблемы с игрой в атаке.

Россиянки все же забили свою первую шайбу на турнире Фото: Getty Images

Впрочем, схема олимпийского турнира такова, что команды из сильнейшего квартета (куда входят и россиянки) обязательно выйдут в плей-офф. Лидеры – сборные Канады и США – сразу в полуфинал. А россиянки и финки встретятся предварительно в четвертьфинале с двумя лидерами группы «В».

Наши в итоге сыграют с Швейцарией. Но будет ли результат иным? В Сочи россиянки швейцаркам уступили.

Назло рекордам

Забег конькобежцев на 10 км завершился сенсацией — безоговорочный фаворит и четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер финишировал лишь шестым, отстав от победителя на 21 секунду.

Золто снова выиграл голландец, но уехало оно в Канаду. Тед-Ян Блумен до 2014 года выступал за сборную Нидерладнов, а затем сменил спортивное гражданство и не прогадал, став олимпийским чемпионом в 31 год. К тому же, ранее он стал вторым на «пятерке», уступив лишь Крамеру.

Свен же, судя по всему, не сможет превзойти рекорд советской чемпионки, которая выигрывала Олимпиаду шесть раз.

У Крамера в запасе еще командная гонка, где он может завоевать пятое золото Олимпиад. Также заявлен он и в масс-старт, но эта дисциплина не является его коронной.

Что касается следующей Олимпиады, то голландцу уже почти 32 года и неясно, останется ли он в спорте, а если останется, то в какой форме он будет к следующим Играм.