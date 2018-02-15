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    Российские биатлонисты впервые не отобрались в масс-старт на ОИ

    Биатлон Сборная России
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    В масс-старте сборная России будет представлена только в женской части программы
    На фото:В масс-старте сборная России будет представлена только в женской части программы
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    Мужская сборная России по биатлону впервые в истории не примет участия в масс-старте на Олимпийских играх.

    Согласно правилам, в масс-старт попадают призеры и набравшие больше всего очков на текущей Олимпиаде, плюс первые 15 человек из текущего зачета кубка мира.

    Ни один из российских биатлонистов, участвующих на Олимпиаде, этим критериям не соответствует.

    В женской гонке в масс-старт пробилась одна представительница России — Татьяна Акимова.

    Масс-старт был включен в программу олимпийских игр с 2006 года. С тех пор во всех гонках спортсмены из России приминали участие.

    Масс-старт у женщин состоится 17 февраля в 14:15, у мужчин — 18 февраля в это же время.

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