Снимите шляпу перед Пихлером

Непредсказуемость

Автор «Советского Спорта» Сергей Подгорнов удивляется непредсказуемости результатов олимпийского биатлона.

«Олимпийский биатлон впору выделять в отдельную дисциплину. Слишком уж часто результаты на Играх никак не коррелируют с тем, что мы видим на этапах Кубка мира. Со стартом первых гонок на Олимпиадах наступает время Витковых и Крчмаржей – людей, которым не надо ничего доказывать, которые не загружены медальными ожиданиями, а просто радуются тому, что принимают участие в главном старте четырехлетия. Психология здесь выходит на первый план.

В Пхенчхане же помимо этого свои коррективы вносит погода. Работа на рубеже превращается в лотерею, в которой побеждают самые везучие и терпеливые. Или сложные биороботы, вроде Лауры Дальмайер. Кажется, что она могла бы выйти на трассу и отстрелять чисто при ураганном ветре, из-за которого днем ранее эвакуировали людей из олимпийского парка. Ее готовность к этим Играм просто зашкаливает, а результат все знают – два золота — в спринте и пасьюте.

И вроде в стартовом протоколе есть Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Доротея Вирер, Кайса Макарайнен, Мари Дорен-Абер, но перед стартом в них все равно как-то не верилось. Слишком уж нестабильно провели соперницы Дальмайер предыдущие гонки. У Кузьминой поплыла стрельба, у Домрачевой не было ни хода, ни точности, Вирер, такое ощущение, промахнулась с пиком формы.

Проблемы россиянок всем известны, в сотый раз писать о них не хочется. Надеяться на положительные сдвиги в индивидуальной гонке было хорошей идеей, но представить, что Ульяна Кайшева или Татьяна Акимова смогут претендовать на пьедестал… Нет, сынок, это фантастика. Успехом было бы попадание, скажем так, в трансляцию».

Ульяна Кайшева Российская биатлонистка Нет, я недовольна этой гонкой. Может, результат и не такой плохой, как на прошлых стартах, но, как мне кажется, ход был просто ужасным. Меня обходили все, и я не могла цепляться за них. Это очень обидно. Выкладываешься, а получается вот так. Во время прошлой гонки я могла еще как-то бороться. Пока не могу объяснить, с чем это связано. Акклиматизация? Мы привыкли к таким условиям уже давно, адаптировались. Делали тяжелую работу? Не могу так сказать, делала обычную подводящую работу. Оценю эту гонку на «тройку». Не знаю, будет ли в эстафете лучше.

Без поддержки тренеров

Автор «Спорт-Экспресса» Елена Соболь удивляется безразличному отношению российских тренеров к своим подопечным.

«Главной надеждой сборной России в этой гонке была бы Екатерина Юрлова – чемпионка мира-2015 как раз в индивидуалке. Именно на нее спортсменка наверняка настраивалась по особенному. Но так как спортсменка не получила приглашения от МОК, то рассчитывать на Юрлову не приходилось. Из россиянок на трассу вышли Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Лучший результат среди наших показала Акимова, заехавшая в число 15 сильнейших. Показатели по гонке средние – две штрафных минуты, более двух с половиной минут отставания чистым ходом. Для Олимпиады, конечно, много. Но самое обидное, по признанию спортсменки, это то, что на протяжении Игр ей ни разу не позвонили тренеры.

– Психологически мне было сложно подходить к стартам, – призналась Акимова. – Я никогда не была прежде не Олимпийских играх. Тут огромное напряжение. Это не этапы Кубка мира – совсем другая разница. Но потихоньку я успокоилась и сегодня чувствую себя нормально.

Кайшева заняла 24-е место и осталась недовольна своим выступлением. Тем не менее на данный момент это ее лучший результат в карьере».

Сергей Коновалов Старший тренер женской сборной России Контакт с Татьяной Акимовой есть, но не такой, как хотелось бы. На протяжении некоторого периода времени у нас были непростые отношения, но говорить об этом преждевременно. В целом мы постоянно поддерживаем контакт с Николаем Загурским. Все нюансы, которые возникают на Олимпийских играх, мы обсуждаем и корректируем, если это необходимо. С тренерами, которые находятся в Пхенчхане, мы в полном и постоянном контакте. Обсуждаем все детали.

Разница подходов

Автор блога «Под прицелом» Вячеслав Самбур не удивлен «шведскому чуду» и прогрессу подопечных Вольфганга Пихлера.

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«Связь с тренерами? Они мне не звонили и не писали ни разу за Олимпиаду. Говорю как есть… – усмехнулась Татьяна Акимова после биатлонной индивидуалки.

Мы давно подозревали, что тренерам сборной России недостает мастерства. Оказалось, с самоотдачей и даже с обыкновенной чуткостью у них тоже проблемы.

Когда команда дает результат, обстановка внутри не особо важна – сейчас ведь никто не вспоминает о сложном характере босса лыжной федерации Елены Вяльбе? Но когда нет ничего – ни результата, ни поддержки – логично спросить: тренеры, руководство, назначившее таких гениев, не пора ли на выход? От вас слишком мало пользы.

Удивительное признание Акимовой символично случилось в день победы Ханны Оберг, растущей у Вольфганга Пихлера, – главного тренера Швеции и, кстати, любителя тренировок по скайпу.

Пару лет назад Оберг сделала дубль на молодежном ЧМ – и Вольфганг сразу забрал ее во взрослую команду. В этом сезоне Кубка мира она выступала совсем мало: три невнятных гонки в декабре (за топ-20), затем полностью выпал январь. Но ее форма в Пхенчхане грандиозна: после 7-го и 5-го мест в связке спринт-пасьют даже не страшно сказать, что медаль закономерна.

5-6 лет назад, когда наши биатлонистки стали сильно реже привычного заезжать на подиум, немца не понимали – прежде всего, российские коллеги. Военная дисциплина, контроль питания, почти мужские нагрузки – казалось, он измучил всех. Теперь понятно – просто отсрочил кризис. И вытаскивать оттуда наш биатлон точно будет не он».

Вольфганг Пихлер Тренер сборной Швеции Мы проделали большую работу, как и в России. Первый год в России тоже был хорошим, но потом все начали нас ругать. Я делал в России точно такую же работу, но нас за неё критиковали. Уверен, что, если бы продолжал работать с Россией, мы могли бы выигрывать золотые медали и быть на пьедестале. С Россией мы выиграли Кубок наций, но потом нам заявили, что это достижение ничего не значит. Что было дальше? Вы прекрасно знаете, что произошло. Тренеры в сборной России ненавидели меня. Критиковали наших сервисменов, хотя у нас была хорошая команда. Что сейчас происходит в сборной России по биатлону? Всё просто – там все против всех. Могу только выразить слова поддержки России. Я не против этой страны, у меня много друзей из России – наоборот, я поддерживаю эту страну. И сегодняшняя золотая медаль — это ни в коей мере не ответ России от Швеции.

Время расставило все по своим местам

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Мысин окидывает взглядом «творческий путь» Вольфганга Пихлера за последние годы.

«Помните знаменитое – "Чемодан, вокзал, Рупольдинг"? Дмитрий Губерниев как-то бросил в сердцах... Признайтесь честно – в тот момент вы были не согласны с комментатором? Или же продолжали верить, что Вольфганг Пихлер способен сделать из россиянок суперзвезд?

За всех не скажу, но, думаю, не ошибусь — большинство наших болельщиков тогда были на стороне Губерниева.

Что теперь?

Состояние женской сборной вы видите. Это безотносительно того, что до Пхенчхана долетели лишь две российские биатлонистки.

А Пихлера – вот же ирония судьбы! – тоже в Корею сразу не пустили. Привет Олимпиаде в Сочи... Уж как он всю свою жизнь не заявлял о нетерпимости к допингу! Вспомним хотя бы тот же 2009-й… (правда, все-таки, пустили потом).

Зато в Пхенчхане бегут его подопечные. Опять же – шведские. И как бегут! Себастьян Самуэльссон взял серебро в пасьюте. И стал четвертым в индивидуальной гонке. А Ханна Оберг в этой индивидуалке завоевала золото! Кто о них толком слышал еще месяц назад?

Чем вы их кормите, гер Пихлер? Что с ними делаете? И почему не сделали того же с россиянками?

Может, в нашей стране все-таки не нашлось алмазов, из которых можно было огранить брильянт? Или же Вольфгангу не дали это сделать?

Чего теперь опять перетирать события давно минувших дней… И так понятно, кто из всей этой истории в конечном счете вышел победителем».

Снимите шляпу

Корреспондент «Чемпионата», подводя итоги гонки, призывает всех критиков Пихлера извиниться перед шведским специалистом.

«Акимова неплохо прошла вторую половину дистанции, и в этот раз грамотно разложила силы, опередив на финише и подругу по команде Кайшеву, и представляющую Корею Аввакумову. Но всего этого хватило лишь для попадания в итоговый второй десяток. Пройс чисто завершила и стрельбу стоя, но могла претендовать лишь на бронзу. Эберг и Кузьминой она проигрывала ходом и на последнем круге добавить уже не могла.

Зато Дальмайер стремительно неслась по дистанции и в случае удачной стрельбы могла потеснить и подругу по команде, и других соперниц. С рубежом Лаура справилась, но отыграть у Эберг 30 секунд за один круг не было сил даже у неё. Тренеры гнали её на серебро и ориентировали по времени Кузьминой. Именно знание результата соперницы и было главным преимуществом Дальмайер. Однако в гоночной форме немка не могла побороться с Настей, а потому серебро поедет в Словакию, но Лаура должна быть рада и трём медалям в трёх гонках.

Вслед за Анной Карин Улофссон и Бьорном Ферри Пихлер воспитал третью олимпийскую чемпионку из Швеции. Ещё два года назад она выигрывала юниорские награды, в прошлом сезоне не могла подняться выше 40-го места на высочайшем уровне, а сейчас стала олимпийской чемпионкой, победив великих Дальмайер и Кузьмину. Российским коллегам сейчас стоит снять шляпу перед маэстро и извиниться за обвинения в профнепригодности».

Русский биатлон пора закрывать

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев высказывается о необходимости перезапустить российский биатлон.

«Кузьминой здорово повезло. Она вовремя, еще на переходе из юниорок во взрослые, порвала с российской биатлонной системой. И теперь по неубывающему с возрастом лыжному ходу и стремлению к победе превратилась в Бьорндалена женского биатлонного рода. В нашей биатлонной бригаде подобного примера в последние годы нет и близко.

Пихлеру тоже повезло. В том смысле, что и он в нашем биатлоне не сильно задержался. Вывез кучу денег, взамен оставил массу нервов. Баш на баш. Вот только результат со сборной России шведский немец дал минимальный, почти неощутимый. Но смотрите, что его нынешние подопечные творят сейчас в Пхенчхане. Любители биатлона, вы хотя бы слышали эти фамилии – Самуэльссон, Эберг, Нелин? Один безвестный стал вице-чемпионом в прследовании плюс занял четвертое место в индивидуалке. Другая блистательно выиграла золото в тягчайшей индивидуалке. Третий в той же индивидуалке перед последним рубежом с запасом шел на золото.

Я думаю, двух этих примеров обратного эффекта – долговременного потенциала Кузьминой и вертикального олимпийского взлета подопечных Пихлера достаточно для того, чтобы ныне существующий в России биатлон "высших достижений" закрыть. За профнепригодностью. И учредить заново. Со всеми вытекающими – переаттестацией тренерских кадров, новой системой селекции, подготовки и т.д..

Ибо то, что происходит последние годы с российским биатлоном, называется, если без обиняков, работой на уничтожение. Силами действующей в нем — даже затрудняюсь сформулировать – системы ли, антисистемы или чего там сложилось неизвестно с какого бодуна».

Российским тренерам не хватает гибкости

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке не отказывается от своих претензий к Пихлеру, но отдает ему должное, а также беспокоится по поводу отношений российских тренеров и спортсменов.

«Победа шведки была совершенно фантастическая. Я предполагал, что они могут успешно здесь выступить, но чтобы добиться таких результатов! Когда я подошёл, чтобы сфотографироваться с обнажённой головой, Вольфганг Пихлер злостно сказал: "Нет, проклятый Губерник! Не буду я с тобой фотографироваться, потому что ты меня гнобил три года, а я мог бы выиграть миллион золотых медалей с Ольгой Зайцевой и другими российскими спортсменками. Юрлова бы у меня бежала так, что не было бы никаких сил у соперниц из других стран догнать её". Так что фото временно откладывается. До этого мы с ним нормально общались, но сейчас Пихлер настроен воинственно. Он сейчас король, с чем я его искренне и поздравляю.

После слов Тани Акимовой у меня был крик души. Мне кажется странным, что девчонка, которая в прошлом году нащупала что-то в подготовке, работая с Норицыным, потом стала работать с Коноваловым, способна выступать лучше. Я говорил Сергею, что у нас не так много спортсменов и нужно искать к ним подход. Может, лучше бы она продолжала работать с Норицыным. У нас вообще тренерам не хватает гибкости, за что я и подверг их критике в прямом эфире.

Меня тоже критикуют: "Ага, Губерник, доказал всем Пихлер!" Хотя что он доказал, я не могу до сих пор понять. Есть тренеры, у которых с одними командами получается, а с другими не выходит совсем. Мы слишком быстро всё забываем. Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Может, Пихлеру вообще мешали помощники — набрал непонятно кого, а потом пожинает плоды. Мы же не знаем, кто ему мешал».