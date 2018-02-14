Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли Швецию на ОИ

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Хоккеистки сборнойодержали победу надсо счетом 2:1 (0:0 1:0 1:1) в матче группового турнира Олимпиады-2018.

У победительниц отличились Алина Мюллер (34-я минута) и Фёбе Станц (52), у шведок — Анна Боргквист (48).

Швейцарки выиграли все три встречи в группе и вышли в плей-офф с первого места, где сыграют с командой, которая займет последнее место в квартете А.

Швеция вышла в плей-офф со второго места и встретится с третьей командой группы А.