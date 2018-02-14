Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли Швецию на ОИ

У победительниц отличились Алина Мюллер (34-я минута) и Фёбе Станц (52), у шведок — Анна Боргквист (48).
Швейцарки выиграли все три встречи в группе и вышли в плей-офф с первого места, где сыграют с командой, которая займет последнее место в квартете А.
Швеция вышла в плей-офф со второго места и встретится с третьей командой группы А.
Олимпийские игры (ж.). Группа В
Швеция – Швейцария – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Мюллер – 6 (бол., Майер, Штальдер), 33:51 – 0:1. Боргквист – 1 (бол., Ольссон, Нилен-Перссон), 47:35 – 1:1. Штанц – 3 (бол., Майер, Мюллер), 51:28 – 1:2.Вратари: Гран (58:58) – Шеллинг.Штраф: 12 – 8.Броски: 34 (11+12+11) – 47 (14+18+15).