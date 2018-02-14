Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли Швецию на ОИ

    Хоккей
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Хоккеистки сборной Швейцарии одержали победу над Швецией со счетом 2:1 (0:0 1:0 1:1) в матче группового турнира Олимпиады-2018.

    У победительниц отличились Алина Мюллер (34-я минута) и Фёбе Станц (52), у шведок — Анна Боргквист (48).

    Швейцарки выиграли все три встречи в группе и вышли в плей-офф с первого места, где сыграют с командой, которая займет последнее место в квартете А.

    Швеция вышла в плей-офф со второго места и встретится с третьей командой группы А.

    Олимпийские игры (ж.). Группа В
    Швеция – Швейцария – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Мюллер – 6 (бол., Майер, Штальдер), 33:51 – 0:1. Боргквист – 1 (бол., Ольссон, Нилен-Перссон), 47:35 – 1:1. Штанц – 3 (бол., Майер, Мюллер), 51:28 – 1:2.Вратари: Гран (58:58) – Шеллинг.Штраф: 12 – 8.Броски: 34 (11+12+11) – 47 (14+18+15).
    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Всё только начинается. Анонс олимпийских событий 14 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 14 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    •
  • В классическом стиле. Анонс олимпийских событий 13 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 13 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    •
  • 13/02
    • Российские хоккеистки разгромлены сборной США
  • 11/02
    • Российские хоккеистки стартовали на Олимпиаде с поражения
  • 10/02
    • Сборная России забросила восемь шайб Корее в контрольном матче
  • 10/02
    • Знарок назвал имя основного вратаря на старте Олимпиады
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром Кличко
    Подробный разбор
  • Написали историю. Первая медаль России в керлинге
  • Бронзовая победа российских керлингистов — в обзоре СМИ
    •
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Насколько серьезно сыграет Венгер?
  • «Эстерсунд» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
  • 1,89
    •
  • Форсировать команды не будут
  • «Боруссия Д» — «Аталанта». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 2,41
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 09:22
    • Морозов доволен оценками за короткую программу
  • 08:54
    • Женский горнолыжный слалом перенесен на пятницу
  • 08:38
    • МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР
  • 08:17
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде
  • 08:03
    • Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
  • Самые яркие моменты четвертого олимпийского дня
  • Прошедший день был ярок на памятные события. В фотогалерее лучших снимков дня мы охватили большинство из них
    • 01:03
  • Золотой забег шорт-трекистки Фонтаны
  • Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала олимпийской чемпионкой на дистанции 500 метров
    • 00:30
  • Всё только начинается. Анонс олимпийских событий 14 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 14 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    • 00:24
  • 00:14
    • Крамер: Первым с успехом лыжников меня поздравил Легков
  • 23:59
    • Бородавко: Олимпийский марафон должен стать гонкой Большунова
  • Разгром российских хоккеисток в матче со сборной США
  • Россиянки получили 5 безответных шайб в свои ворота в матче со сборной США в групповом этапе
    • Вчера в 23:58
  • Золото саночницы Натали Гайзенбергер
  • Немецкие саночницы Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер заняли первую и вторую ступени пьедестала на Олимпиаде в Пхенчхане
    • Вчера в 23:20
  • Триумфальная победа канадских керлингистов в дабл-миксте
  • Канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис разгромно переиграли швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса в финале турнира в дабл-миксте
    • Вчера в 22:54
  • Бронзовый дуплет лыжников, историческая медаль керлингистов и первый допинговый скандал
  • Все, чем запомнился четвертый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 21:41
  • Триумф Нидерландов в коньках на 1500 метров у мужчин
  • Сборная Нидерландов вновь триумфально закончила конькобежный старт Олимпиады-2018
    • Вчера в 19:15
  • 18:54
    • Большунов: Думал не об Олимпиаде, а о том, как вернуться в строй
  • Главный феномен Олимпиады-2018. Российские лыжники феерят в Пхенчхане
  • Реакция прессы на успешное выступление россиян в лыжном спринте
    • Вчера в 18:51
  • Золото Клебо и бронза Большунова в спринте
  • Норвежец Йоханн Клебо выиграл золотую медаль в спринте классикой на Олимпиаде-2018
    • Вчера в 18:42
  • 18:40
    • Белорукова: Я еще с утра знала, что выиграю медаль
  • 18:24
    • Вяльбе: Бронза Белоруковой – большая неожиданность
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •