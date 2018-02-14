Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Крикунов: Словакам в психологическом плане было легче — терять нечего

    Хоккей Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Россия — Словакия
    На фото:Россия — Словакия
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказал о поражении российских хоккеистов от Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018.

    Также он вспомнил о поражении от словаков (3:5) в стартовом матче Игр в Турине.

    «Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить. Им в психологическом плане было легче — терять нечего.

    Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали. Ребята успокоились после того, как быстро повели в счете 2:0 и несобранно сыграли в обороне.

    Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться.

    Я тоже проиграл стартовый матч словакам, но в результате мы выбили потом канадцев и вышли в полуфинал, так что никакой паники быть не должно.

    Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас все пошло нормально до полуфинала.

    Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа», — приводит ТАСС слова Крикунова.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Проблема большинства. Россия упустила победу над Словакией
  • Россия проиграла Словакии в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2018
    •
  • Буря над Пхенчханом, провальный старт хоккеистов и очередные скандалы
  • Все, чем запомнился пятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • 14/02
    • Российские хоккеисты стартовали на ОИ-2018 с поражения
  • 14/02
    • Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили со счетом 2:3
  • 14/02
    • Ковальчук: Играли плохо, надо сделать выводы
  • 14/02
    • Знарок: Сами отдали игру
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев
  • Реакция СМИ на короткую программу спортивных пар на Олимпиаде-2018
    •
  • Бронзовый дуплет лыжников, историческая медаль керлингистов и первый допинговый скандал
  • Все, чем запомнился четвертый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 3,00
    •
  • «Карнавальники» постараются упереться
  • «Герта» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 16 февраля
  • 2,25
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 10:08
    • Хоккеистки сборной Канады обыграли команду США
  • 09:58
    • Сборная Финляндии по хоккею победила команду Германии на ОИ-2018
  • Золото немецких фигуристов и неудача россиян
  • Немецкая пара фигуристов Алёна Савченко и Бруно Массо завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар
    • 09:55
  • 09:37
    • Вольтье – чемпион ОИ в сноуборд-кроссе, Олюнин сломал ногу
  • 09:27
    • Шиффрин победила в гигантском слаломе на ОИ-2018
  • 08:56
    • Сноубордист Олюнин получил травму в полуфинале турнира по сноубордкроссу
  • 08:42
    • В гигантском слаломе после первой попытки лидирует итальянка Мельгг
  • 08:29
    • Трегубов занимает второе место после двух заездов на ОИ
  • 08:18
    • Норвежец Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске
  • 08:02
    • Немецкие фигуристы Савченко и Массо выиграли золото, Тарасова и Морозов — 4-е
  • 07:49
    • Женская сборная России по керлингу обыграла китаянок
  • Накатать на золото. Анонс олимпийских событий 15 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 15 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    • 00:43
  • 00:12
    • Британских скелетонистов обвиняют в использовании запрещенных костюмов
  • Самые яркие снимки 5 дня Олимпиады
  • Фотоподборка самых интересных моментов со спортивных арен Пхенчхана в пятый олимпийский день
    • 00:03
  • 23:01
    • Рэмзи: Верили, что можем обыграть Россию
  • 22:37
    • Андронов: Поражение от Словакии еще больше сплотит сборную России
  • Золото Шона Уайта в хафпайпе
  • Американский сноубордист Шон Уайт стал лучшим в хафпайпе. Это его третье олимпийское золото
    • Вчера в 22:35
  • С больной головы на здоровую
  • Изучаем скандал с неприглашением двух чистых россиян на ОИ-2018
    • Вчера в 21:53
  • Вторая победа Френцеля в лыжном двоеборье
  • Эрик Френцель из Германии подтвердил свой статус олимпийского чемпиона в лыжном двоеборье
    • Вчера в 20:46
  • Буря над Пхенчханом, провальный старт хоккеистов и очередные скандалы
  • Все, чем запомнился пятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 20:30
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •