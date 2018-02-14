Крикунов: Словакам в психологическом плане было легче — терять нечего

Также он вспомнил о поражении от словаков (3:5) в стартовом матче Игр в Турине.
«Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить. Им в психологическом плане было легче — терять нечего.
Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали. Ребята успокоились после того, как быстро повели в счете 2:0 и несобранно сыграли в обороне.
Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться.
Я тоже проиграл стартовый матч словакам, но в результате мы выбили потом канадцев и вышли в полуфинал, так что никакой паники быть не должно.
Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас все пошло нормально до полуфинала.
Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа», — приводит ТАСС слова Крикунова.