Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трихичев упал и выбыл из борьбы в альпийской комбинации на ОИ-2018

    Горные лыжи Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Павел Трихичев
    На фото:Павел Трихичев
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российский горнолыжник Павел Трихичев выбыл из борьбы в альпийской комбинации на Олимпийских играх-2018 из-за падения на трассе скоростного спуска.

    Соревнования в альпийской комбинации проходят в Пхенчхане во вторник.

    Трихичев из-за падения не смог завершить трассу скоростного спуска. Позднее пройдет вторая часть соревнований в этой дисциплине — слалом, но россиянин не сможет принять участие в этом старте.

    Именно в альпийской комбинации Трихичев в январе текущего года завоевал серебро на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене и стал вторым российским горнолыжником, который смог подняться на подиум в мужском Кубке мира после Александра Хорошилова. Более того, Трихичев стал первым за российскую и советскую историю горнолыжником, сумевшим завоевать медаль в альпийской комбинации.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • В классическом стиле. Анонс олимпийских событий 13 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 13 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    •
  • Могут ли россияне догнать Канаду? Анонс событий 12 февраля
  • 12 февраля на Олимпиаде-2018: расписание финалов, онлайн, медальный зачет и шансы сборной России
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • Загитова принесла России серебро. Коляда вновь упал
  • СМИ – об итогах командных соревнований по фигурному катанию
    •
  • Провал фаворитов и российский биатлон на дне
  • Реакция прессы на мужскую спринтерскую гонку в соревнованиях биатлонистов на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия – Словакия. Ждем победу России и результативную игру
  • Словакия – Россия. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля
  • 1,725
    •
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 09:16
    • Автанеев — 14-й в первой попытке в квалификации в хаф-пайпе
  • 08:59
    • Дрессен стал первым в скоростном спуске на ОИ
  • 07:44
    • Японский шорт-трекист, у которого нашли допинг, временно отстранен
  • 07:35
    • Американка Ким победила в хаф-пайпе на ОИ-2018
  • 07:05
    • Российские керлингисты завоевали бронзу ОИ-2018 в дабл-миксте
  • Чемпион по прыжкам через забор, подлый камень и не упадешь — не откатаешься
  • Все, чем запомнился третий день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • 00:18
  • Лучшие фото третьего дня Олимпиады
  • Третий олимпийский день запомнится нам серебром на командном турнире у фигуристов и яркими моментами, которые сопутствовали спортивным состязаниям
    • 00:09
  • В классическом стиле. Анонс олимпийских событий 13 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 13 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    • Вчера в 23:23
  • 23:05
    • На Олимпиаде-2018 сдали первый положительный допинг-тест
  • Пятое олимпийское золото конькобежки Вюст
  • Ирен Вюст из Нидерландов победила в беге на коньках на дистанции 1500 метров
    • Вчера в 23:01
  • Золото Лундбю и четвертое место Аввакумовой в прыжках с трамплина
  • Норвежка Марен Лундбю выиграла золотую медаль Пхенчхана-2018 в прыжках с нормального трамплина
    • Вчера в 22:11
  • 21:29
    • Аввакумова: До медали не хватило встречного ветра
  • 20:42
    • Фуркад: Не понимаю позицию МОК и не могу принять ее
  • 20:22
    • Бабиков перелез через ограждение, чтобы не общаться с прессой после гонки
  • Канадец Кингсбери — лучший в могуле
  • Представитель Канады Микаэль Кингсбери завоевал золото Олимпийских игр в соревнованиях по фристайлу в дисциплине "могул"
    • Вчера в 19:59
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    • Вчера в 19:50
  • 18:27
    • Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой
  • 18:13
    • Канадец Кингсбери завоевал золотую медаль Олимпиады-2018 в могуле
  • 18:01
    • Батурина — 20-я после второй попытки в соревнованиях саночниц
  • 17:48
    • Конькобежка Вюст стала пятикратной чемпионкой Олимпийских игр
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •