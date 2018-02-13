Трихичев упал и выбыл из борьбы в альпийской комбинации на ОИ-2018

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Российский горнолыжниквыбыл из борьбы в альпийской комбинации на Олимпийских играх-2018 из-за падения на трассе скоростного спуска.

Соревнования в альпийской комбинации проходят в Пхенчхане во вторник.

Трихичев из-за падения не смог завершить трассу скоростного спуска. Позднее пройдет вторая часть соревнований в этой дисциплине — слалом, но россиянин не сможет принять участие в этом старте.

Именно в альпийской комбинации Трихичев в январе текущего года завоевал серебро на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене и стал вторым российским горнолыжником, который смог подняться на подиум в мужском Кубке мира после Александра Хорошилова. Более того, Трихичев стал первым за российскую и советскую историю горнолыжником, сумевшим завоевать медаль в альпийской комбинации.