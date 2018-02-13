Россияне пробились в финал мужского и женского спринта в Пхенчхане

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Завершились полуфинальные забеги в мужском и женском лыжном спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане.

У мужчин в финал пробился россиянин Александр Большунов. Вместе с Александром Панжинским. Большунов выступал в первом забеге, занял третье место и оказался в финале. Панжинский финишировал последним и завершил борьбу за медали.

У женщин россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова выступали во втором забеге и вдвоем сумели пробиться в финал. Белорукова финишировала первой, а Непряева заняла третье место, но сумела квалифицироваться в решающий забег.

Медали у мужчин и женщин будут разыграны сегодня, 13 февраля.