Россияне пробились в финал мужского и женского спринта в Пхенчхане

У мужчин в финал пробился россиянин Александр Большунов. Вместе с Александром Панжинским. Большунов выступал в первом забеге, занял третье место и оказался в финале. Панжинский финишировал последним и завершил борьбу за медали.
У женщин россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова выступали во втором забеге и вдвоем сумели пробиться в финал. Белорукова финишировала первой, а Непряева заняла третье место, но сумела квалифицироваться в решающий забег.
Медали у мужчин и женщин будут разыграны сегодня, 13 февраля.