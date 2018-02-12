Отец Загитовой: Выступление Алины не смог смотреть, вышел в подъезд

, отец фигуристки, поделился впечатлением от выступления дочери на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Это серебро сродни золоту, тяжело оно далось нашей команде. Рад, что Алина выдержала это напряжение, эту ответственность и не подвела команду.

Трансляцию смотрел дома, один. Всю ночь не спал, ерзал, места себе не находил. Включил телевизор, посмотрел, как Коляда катается, а Алинино выступление не смог смотреть, вышел в подъезд.

Да, переживаю сильно. Никогда не смотрю выступления Алины в прямом эфире. Поэтому вышел в подъезд, постоял там, прикинул примерное время проката. А когда зашел в квартиру, все уже завершилось, как раз оценки показали. Потом уже в повторе посмотрел. Почему один? Жена в это время была на тренировке вместе с младшей дочкой. Они в половине шестого уехали, еще до выступления Алины. Позвонил ей, поздравил.

Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ

Могу сказать, что все фигуристы молодцы, все друг друга поддерживают, настоящая команда. Подумать только: всего три года назад Алина приехала в Москву из Ижевска, и вот за такой короткий срок добилась таких успехов, что вся страна за нее переживает», — приводит слова Загитова «Советский спорт».