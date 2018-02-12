Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ

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Российские фигуристы гарантировали себе серебряные медали командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В понедельник Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе, получив за свой прокат 158,08 балла (83,06 за технику и 75,02 за компоненты). Второй стала американка Мирай Нагасу (137,53), третьей — канадка Габриэль Дэйлмен (137,14).

Коляда стал вторым в произвольной программе

Перед заключительным видом соревнований в активе российской сборной 58 очков и второе место в командном турнире. Золотые медали досрочно гарантировали себе канадцы, набравшие 63 очка. У идущих третьими американцев 53 балла.

Командный турнир. Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 158,08

2. Мирай Нагасу (США) — 137,53

3. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 137,14

4. Каролина Костнер (Италия) — 134,00

5. Каори Сакамото (Япония) — 131,91