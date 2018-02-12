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    Фуркад: Не понимаю позицию МОК и не могу принять ее

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    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
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    Олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказал свое мнение об отсутствии на Олимпийских играх в Пхенчхане ряда российских биатлонистов, а также о борьбе с допингом.

    «С одной стороны, я рад, что здесь присутствует Антон Бабиков. С другой, мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК решил, что он не может здесь выступать? Потому ли, что он сделал что-то плохое? Или просто потому, что выступал на Олимпийских играх в Сочи? Но видимо, дело не в этом: ведь некоторые участники Игр в Сочи сюда приехали», — цитирует Фуркада «Спорт-Экспресс».

    «Мне просто хочется понять: почему российские спортсмены не могут тут выступать? Если они действительно вне всяких сомнений чисты, я хочу выразить им сожаление. Это ненормальная ситуация. Но мне кажется, их не пустили на Олимпиаду, потому что у руководства была какая-то информация насчет них. И это очень сложно принять», — сказал француз.

    «Я не могу сейчас занять ни одну сторону. Не могу сказать, что Антон мой друг и я хочу видеть его на Олимпиаде. Но не могу и принять позицию МОК, потому что не понимаю ее. Я оказался посередине, и это неправильно. Надеюсь, эта ситуация вскоре будет разрешена», — также добавил Фуркад.

    Также Фуркад подчеркнул, что борьба с допингом — это не война исключительно против России: «Антидопинг – это не война конкретно против России. Есть много спортсменов по всему миру, кто использует запрещенные препараты. И у нас нет оснований упрекать Россию в том, что там допинга больше всего в мире».

    Пайффер: Верю, что Шипулин — чистый спортсмен

    Напомним, Фуркад выиграл гонку преследования на ОИ-2018 и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

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