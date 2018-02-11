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    Пайффер: Верю, что Шипулин — чистый спортсмен

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    Арнд Пайффер
    На фото:Арнд Пайффер
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    Олимпийский чемпион в спринте Арнд Пайффер прокомментировал отсутствие на Играх в Пхенчхане российского биатлониста Антона Шипулина.

    Немецкий спортсмен подчеркнул, что верит в то, что Шипулин является чистым спортсменом.

    «Знаю Антона очень много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Антон – отличный спортсмен, и он не из тех, кто показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что он чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет, не знаю фактов», — сказал Пайффер, передает «Спорт-Экспресс».

    «Думаю, ему очень трудно, потому что он не понимает, в чем дело. Это трудно понять и принять. Хорошо бы получить объяснение. И ему, и всем нам. В биатлонной семье это сейчас большой вопрос», — также отметил немецкий биатлонист.

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    Напомним, Шипулин не получил приглашение для участия в играх от МОК.

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