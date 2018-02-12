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    Чайковская: У Загитовой лучшая программа одиночницы в истории

    Фигурное катание Сборная России
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    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
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    Заслуженный тренер России Елена Чайковская отреагировала на критику произвольной программы фигуристки Алины Загитовой со стороны американки Эшли Вагнер.

    «У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания. В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют. Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель.

    Если говорить о начале программы Загитовой, то она удивительно танцевальная, очень музыкальная, органичная. На эту девочку просто хочется смотреть. Совершенно не думаешь о прыжках или сложности. Настолько естественно, органично и музыкально она катается.

    Вагнер: В начале произвольной Загитова просто убивает время

    Загитова – это явление в женском одиночном катании. Что бы там ни говорила Вагнер и все остальные, за ней надо наблюдать, ей нужно любоваться. А самое главное – ждать от нее новых свершений. Не только сейчас, но и в следующей четырехлетке и Олимпиаде», — приводит слова Чайковской «Спорт-Экспресс».

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