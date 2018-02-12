Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В классическом стиле. Анонс олимпийских событий 13 февраля

    Календарь финалов и анонс событий 13 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее

    Сборная России Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжные гонки Санный спорт Хоккей Шорт-трек
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Павел Трихичев
    Павел Трихичев
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    На четвертый день Олимпиады в Пченчхане будет разыграно 8 комплектов наград. Сборная России имеет хорошщие шансы пополнить свою копилку наград.

    Кёрлинг

    Пока все в Москве еще будут спать, начнется матч за 3 место у керлингистов в миксте.

    Наша пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в полуфинале достойно сражалась со швейцарцами, но победу соперникам принес слишком сильно запущенный камень в развязке встречи.

    Анастасия Брызгалова
    Фото: Getty Images

    В утешительном финале за бронзу предстоит обставить Норвегию. Получится или нет — узнаем после 03:00. В финале, который начнется в 14:00, Канада сыграет со Швейцарией.

    Сноуборд

    Если не вмешается погода, а она это любит, в 04:00 стартует финал у сноубордисток в хафпайпе.

    Главный фаворит соревнований — 17-летняя американка Хлоя Ким. Помешать ей попробует соотечественница, куда более опытная и титулованная, олимпийская чемпионка Келли Кларк.

    Россиянок же в этом виде программы нет.

    Горные лыжи

    У горных лыжников попытка номер три открыть соревнования на Олимпиаде. Две предыдущие срывались сильным ветром и снегом.

    На 9 утра намечен финал у мужчин в слаломе, суперкомбинация. Россию в этом виде программы представит Павел Трихичев, который всего месяц назад на этапе кубка мира завоевал серебро.

    Сборная России давно не добивалась медалей в горных лыжах, и сейчас отличная возможность прервать негативную традицию.

    Лыжи

    С 11:30 начнутся попеременно женский и мужской спринты классическим стилем на выбывание в лыжных гонках.

    В женской команде на лыжню выйдут Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Юлия уже была на подиуме в этмо сезоне, потому может считаться одной из фавориток дня.

    У мужчин на старте Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко и Александр Панжинский. Состав внушительный и смело может претендовать на медали самого высокого достоинства.

    Коньки

    В 14:00 начнется забег у мужчин на 1500 метров. Денис Юсков пал жертвой гильотины МОК, потому от нас на льду дебютант Сергей Трофимов. Ну а в фаворитах тут, как и обычно, голландцы. Скорее всего, любой житель этой страны.

    Сани

    Изначально на Екатерину Батурину возлагались определенные медальные надежды, но первые две попытки россиянка выполнила крайне неудачно — она на 20-м месте.

    Лидер здесь пока Натали Гайзенбергер из Германии. Перед финалом, который начнется в 15:00, пройдет еще третья попытка.

    Шорт-трек

    Программа шорт-трека довольно насыщенная. Это и финал у женщин на 500 метров, где следим за россиянкой Софьей Просвириной (правда, до финала надо будет еще добраться), и квалификация на 1000 метров у мужчин на дистанции 1500 метров с Семеном Елистратовым во главе, и полуфинал эстафеты на 5000 метров, где наших, к сожалению, нет — не набралось нужного числа участников.

    Хоккей

    В женском хоккее еще одна мега-вывеска: США — Россия. Предыдущий матч канадкам наши девушки проиграли, а американки не слабее. Понадеемся на чудо, но все же будем реалистами.

    За всеми событиями на Олимпиаде LiveSport.Ru рассказывает в подробном онлайне.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чемпион по прыжкам через забор, подлый камень и не упадешь — не откатаешься
  • Все, чем запомнился третий день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
  • 13/02
    • Российские керлингисты завоевали бронзу ОИ-2018 в дабл-миксте
  • 12/02
    • Российские керлингисты не смогли выйти в финал ОИ-2018 в миксте
  • 12/02
    • Батурина — 20-я после второй попытки в соревнованиях саночниц
  • 11/02
    • Репилов опустился на восьмое место после третьей попытки на ОИ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
  • Загитова принесла России серебро. Коляда вновь упал
  • СМИ – об итогах командных соревнований по фигурному катанию
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия – Словакия. Ждем победу России и результативную игру
  • Словакия – Россия. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля
  • 1,725
    •
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
    Олимпиада-2018. Главное
  • Чемпион по прыжкам через забор, подлый камень и не упадешь — не откатаешься
  • Все, чем запомнился третий день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
  • Лучшие фото третьего дня Олимпиады
  • Третий олимпийский день запомнится нам серебром на командном турнире у фигуристов и яркими моментами, которые сопутствовали спортивным состязаниям
    •
  • 07:05
    • Российские керлингисты завоевали бронзу ОИ-2018 в дабл-миксте
  • 07:35
    • Американка Ким победила в хаф-пайпе на ОИ-2018
  • 21:29
    • Аввакумова: До медали не хватило встречного ветра
  • 23:05
    • На Олимпиаде-2018 сдали первый положительный допинг-тест
  • 20:42
    • Фуркад: Не понимаю позицию МОК и не могу принять ее
  • 20:22
    • Бабиков перелез через ограждение, чтобы не общаться с прессой после гонки
  • 18:27
    • Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой
  • 18:13
    • Канадец Кингсбери завоевал золотую медаль Олимпиады-2018 в могуле
  • 18:01
    • Батурина — 20-я после второй попытки в соревнованиях саночниц
  • 17:48
    • Конькобежка Вюст стала пятикратной чемпионкой Олимпийских игр
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •