В классическом стиле. Анонс олимпийских событий 13 февраля

Кёрлинг

Пока все в Москве еще будут спать, начнется матч за 3 место у керлингистов в миксте.

Наша пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в полуфинале достойно сражалась со швейцарцами, но победу соперникам принес слишком сильно запущенный камень в развязке встречи.

Анастасия Брызгалова Фото: Getty Images

В утешительном финале за бронзу предстоит обставить Норвегию. Получится или нет — узнаем после 03:00. В финале, который начнется в 14:00, Канада сыграет со Швейцарией.

Сноуборд

Если не вмешается погода, а она это любит, в 04:00 стартует финал у сноубордисток в хафпайпе.

Главный фаворит соревнований — 17-летняя американка Хлоя Ким. Помешать ей попробует соотечественница, куда более опытная и титулованная, олимпийская чемпионка Келли Кларк.

Россиянок же в этом виде программы нет.

Горные лыжи

У горных лыжников попытка номер три открыть соревнования на Олимпиаде. Две предыдущие срывались сильным ветром и снегом.

На 9 утра намечен финал у мужчин в слаломе, суперкомбинация. Россию в этом виде программы представит Павел Трихичев, который всего месяц назад на этапе кубка мира завоевал серебро.

Сборная России давно не добивалась медалей в горных лыжах, и сейчас отличная возможность прервать негативную традицию.

Лыжи

С 11:30 начнутся попеременно женский и мужской спринты классическим стилем на выбывание в лыжных гонках.

В женской команде на лыжню выйдут Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Юлия уже была на подиуме в этмо сезоне, потому может считаться одной из фавориток дня.

У мужчин на старте Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко и Александр Панжинский. Состав внушительный и смело может претендовать на медали самого высокого достоинства.

Коньки

В 14:00 начнется забег у мужчин на 1500 метров. Денис Юсков пал жертвой гильотины МОК, потому от нас на льду дебютант Сергей Трофимов. Ну а в фаворитах тут, как и обычно, голландцы. Скорее всего, любой житель этой страны.

Сани

Изначально на Екатерину Батурину возлагались определенные медальные надежды, но первые две попытки россиянка выполнила крайне неудачно — она на 20-м месте.

Лидер здесь пока Натали Гайзенбергер из Германии. Перед финалом, который начнется в 15:00, пройдет еще третья попытка.

Шорт-трек

Программа шорт-трека довольно насыщенная. Это и финал у женщин на 500 метров, где следим за россиянкой Софьей Просвириной (правда, до финала надо будет еще добраться), и квалификация на 1000 метров у мужчин на дистанции 1500 метров с Семеном Елистратовым во главе, и полуфинал эстафеты на 5000 метров, где наших, к сожалению, нет — не набралось нужного числа участников.

Хоккей

В женском хоккее еще одна мега-вывеска: США — Россия. Предыдущий матч канадкам наши девушки проиграли, а американки не слабее. Понадеемся на чудо, но все же будем реалистами.

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