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    Григоренко: Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли

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    Михаил Григоренко
    На фото:Михаил Григоренко
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    Нападающий сборной России и ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что Олимпийские игры-2018 стали одной из причин его возвращения в Россию из Северной Америки.

    «У меня захватывает дух даже когда я просто думаю об Олимпиаде. Надеюсь, что смогут произвести хорошее впечатление перед тренером. Здорово получить шанс сыграть на таком большом турнире.

    Олимпиада – самый важный турнир, особенно в нашей стране. Представлять свою страну, играть за свой флаг, носить форму сборной – это потрясающе. Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли.

    Игры стали одним из факторов, почему я вернулся в Россию. Хочется получить возможность играть за национальную команду.

    Вернуться в НХЛ? Пока не думаю об этом. У меня есть контракт в КХЛ, посмотрим, что будет дальше», – цитирует сайт ИИХФ Григоренко.

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