Григоренко: Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Нападающий сборной России и ЦСКАзаявил, что Олимпийские игры-2018 стали одной из причин его возвращения в Россию из Северной Америки.

«У меня захватывает дух даже когда я просто думаю об Олимпиаде. Надеюсь, что смогут произвести хорошее впечатление перед тренером. Здорово получить шанс сыграть на таком большом турнире.

Олимпиада – самый важный турнир, особенно в нашей стране. Представлять свою страну, играть за свой флаг, носить форму сборной – это потрясающе. Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли.

Игры стали одним из факторов, почему я вернулся в Россию. Хочется получить возможность играть за национальную команду.

Вернуться в НХЛ? Пока не думаю об этом. У меня есть контракт в КХЛ, посмотрим, что будет дальше», – цитирует сайт ИИХФ Григоренко.