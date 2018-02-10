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    Риб: CAS не испытывал никакого давления со стороны

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    Мэтью Риб
    На фото:Мэтью Риб
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    Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб заявил, что CAS не испытывал никакого давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам.

    1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх в Сочи. В пятницу CAS отклонил иски 47 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

    «CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны в процессе принятия решения (по российским атлетам). CAS продолжит защищать свою независимость», — цитирует функционера «Р-Спорт».

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