Трегубов: На церемонии открытия Олимпиады нас поддерживали трибуны

Сборная России на церемонии открытия игр в Пхенчхане

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Российский скелетонистотметил, что команда россиян возвращается с церемонии открытия Олимпиады-2018 в хорошем настроении.

Сборная России шла на параде олимпийцев под олимпийским флагом в нейтральной форме.

«Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении. Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно», — приводит ТАСС слова Трегубова.

Напомним, ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) по итогам расследования допингового скандала.

168 российским спортсменам, которые соответствовали 17 критериям МОК, были выданы приглашения на Игры в Пхенчхане. Россияне выступают на соревнованиях в статусе «олимпийский атлет из России».