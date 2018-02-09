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    Трегубов: На церемонии открытия Олимпиады нас поддерживали трибуны

    Скелетон Сборная России
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    Сборная России на церемонии открытия игр в Пхенчхане
    На фото:Сборная России на церемонии открытия игр в Пхенчхане
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    Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что команда россиян возвращается с церемонии открытия Олимпиады-2018 в хорошем настроении.

    Сборная России шла на параде олимпийцев под олимпийским флагом в нейтральной форме.

    «Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении. Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно», — приводит ТАСС слова Трегубова.

    Напомним, ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) по итогам расследования допингового скандала.

    168 российским спортсменам, которые соответствовали 17 критериям МОК, были выданы приглашения на Игры в Пхенчхане. Россияне выступают на соревнованиях в статусе «олимпийский атлет из России».

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