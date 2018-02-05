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Олимпиада-2018
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    НОК Германии: Хорошо, что МОК не пригласил оправданных россиян на ОИ-2018

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    На фото:Олимпиада-2018
    Национальный олимпийский комитет Германии одобрил решение Международного олимпийского комитета не приглашать на Олимпиаду-2018 15 россиян, которых оправдал Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

    «Это хорошие новости. Здорово, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается своего мнения о том, что эти спортсмены участвовали в допинговой системе в России», — сказал глава немецкой делегации в Пхенчхане, передает Sports.ru со ссылкой на merkur.de.

    «Это хороший и важный сигнал для равноправия в спорте и борьбы с допингом», — также отметили в НОК Германии.

    Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018.

    Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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