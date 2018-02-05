НОК Германии: Хорошо, что МОК не пригласил оправданных россиян на ОИ-2018

«Это хорошие новости. Здорово, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается своего мнения о том, что эти спортсмены участвовали в допинговой системе в России», — сказал глава немецкой делегации в Пхенчхане, передает Sports.ru со ссылкой на merkur.de.
«Это хороший и важный сигнал для равноправия в спорте и борьбы с допингом», — также отметили в НОК Германии.
Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.