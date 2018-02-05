Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018

Президент Международного олимпийского комитетана церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что удовлетворения апелляций российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпиад недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

«Мы не могли не разрешить чистым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2018 и поэтому разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение на соревнования. Нам необходимо было удостовериться, что на Игры попадут чистые атлеты, в том числе для защиты интересов спортсменов других стран. Комиссия руководствовалась столь же строгими критериями и после удовлетворения апелляций. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», — сказал Бах во время пресс-конференции.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.