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Олимпиада-2018
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    Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018

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    Томас Бах
    На фото:Томас Бах
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что удовлетворения апелляций российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпиад недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

    «Мы не могли не разрешить чистым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2018 и поэтому разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение на соревнования. Нам необходимо было удостовериться, что на Игры попадут чистые атлеты, в том числе для защиты интересов спортсменов других стран. Комиссия руководствовалась столь же строгими критериями и после удовлетворения апелляций. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», — сказал Бах во время пресс-конференции.

    Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

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