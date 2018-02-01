Мутко: Сделаем все, чтобы МОК допустил оправданных атлетов до участия в ОИ-2018

Российское спортивное руководство предпримет все усилия для того, чтобы реабилитированные отечественные спортсмены получили возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщил «Спорт-Экспрессу» вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Решение CAS было несколько неожиданным, но это наша Олимпиада и наша победа. Безусловно, мы рады, что CAS встал на нашу сторону. Комиссия Освальда очень небрежно и поспешно отработала у МОК. Когда у спортсменов такие громкие фамилии, как Легков, Третьяков, Иванова, выносить такие поспешные и поверхностные решения о пожизненном отстранении нельзя. Была надежда, что доводы и аргументы наших экспертов и адвокатов будут услышаны. Это косвенно подтверждает, что не было никаких систем, манипуляций. Да, работал в лаборатории жулик. Мы это признали и сожалеем об этом. Но это случилось, потому что был слабый внешний контроль. Весь контроль делается со стороны ВАДА.

Хочется просто поздравить наших ребят, кого оправдали. Мы знаем, какой стресс они пережили. Мы их любим и никогда не оставим. Сейчас честь этих ребят оправдана. Кто-то из них чемпион, кто-то призёр, кто-то участник. Есть ещё 11 спортсменов, по которым санкции частично сняты. Это те ребята, у которых какие-то аномальные пробы, в которых нашли непонятные соли, ДНК. Это тема для следующих работ. Мы обязательно будем их поддерживать.

Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили до участия в Олимпийских играх. Тот же Третьяков, Вылегжанин, Иванова – спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры? Решение будет за МОК, но такие шаги мы предпримем. Все попытки атаки направлены на дискредитацию России, спорта, чтобы расшатать наши позиции и систему управления. Мы молчали всю неделю, которую шло расследование, но видеть эти обвинения, которые предъявлялись, было невозможно. Они за гранью здравого смысла и юридических оснований. То, что CAS встал на юридическую платформу, нас радует. Спортивное правосудие ещё существует, и это здорово», — сказал Мутко.