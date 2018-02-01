ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мутко: Сделаем все, чтобы МОК допустил оправданных атлетов до участия в ОИ-2018

    Сборная России Скандалы Допинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Российское спортивное руководство предпримет все усилия для того, чтобы реабилитированные отечественные спортсмены получили возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщил «Спорт-Экспрессу» вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

    «Решение CAS было несколько неожиданным, но это наша Олимпиада и наша победа. Безусловно, мы рады, что CAS встал на нашу сторону. Комиссия Освальда очень небрежно и поспешно отработала у МОК. Когда у спортсменов такие громкие фамилии, как Легков, Третьяков, Иванова, выносить такие поспешные и поверхностные решения о пожизненном отстранении нельзя. Была надежда, что доводы и аргументы наших экспертов и адвокатов будут услышаны. Это косвенно подтверждает, что не было никаких систем, манипуляций. Да, работал в лаборатории жулик. Мы это признали и сожалеем об этом. Но это случилось, потому что был слабый внешний контроль. Весь контроль делается со стороны ВАДА.

    Хочется просто поздравить наших ребят, кого оправдали. Мы знаем, какой стресс они пережили. Мы их любим и никогда не оставим. Сейчас честь этих ребят оправдана. Кто-то из них чемпион, кто-то призёр, кто-то участник. Есть ещё 11 спортсменов, по которым санкции частично сняты. Это те ребята, у которых какие-то аномальные пробы, в которых нашли непонятные соли, ДНК. Это тема для следующих работ. Мы обязательно будем их поддерживать.

    Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили до участия в Олимпийских играх. Тот же Третьяков, Вылегжанин, Иванова – спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры? Решение будет за МОК, но такие шаги мы предпримем. Все попытки атаки направлены на дискредитацию России, спорта, чтобы расшатать наши позиции и систему управления. Мы молчали всю неделю, которую шло расследование, но видеть эти обвинения, которые предъявлялись, было невозможно. Они за гранью здравого смысла и юридических оснований. То, что CAS встал на юридическую платформу, нас радует. Спортивное правосудие ещё существует, и это здорово», — сказал Мутко.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    •
  • Медальные прогнозы могут строить только самые отчаянные оптимисты
  • 169 российских спортсменов включены в заявку на ОИ
    •
  • 01/02
    • МОК попробует оспорить решение CAS в швейцарском суде
  • 01/02
    • Россия вернула первое место в медальном зачете ОИ-2014 в Сочи
  • 01/02
    • МОК: Решение CAS не означает, что оправданные россияне поедут на ОИ-2018
  • 31/01
    • МОК подтвердил ОКР информацию об отзыве приглашения на ОИ тренера Чудинова
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Подробный разбор
  • Медальные прогнозы могут строить только самые отчаянные оптимисты
  • 169 российских спортсменов включены в заявку на ОИ
    •
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Второй экзамен Марселино
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 февраля
  • 5,59
    •
  • Пока без побед
  • «Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля
  • 1,63
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 14:24
    • МОК попробует оспорить решение CAS в швейцарском суде
  • 13:31
    • МОК: Решение CAS не означает, что оправданные россияне поедут на ОИ-2018
  • 12:19
    • Россия вернула первое место в медальном зачете ОИ-2014 в Сочи
  • В погоне за долгожданным золотом
  • Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане
    • Вчера в 21:11
  • 15:42
    • МОК подтвердил ОКР информацию об отзыве приглашения на ОИ тренера Чудинова
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    • Вчера в 00:41
  • 30/01
    • Путин: Нельзя делать из олимпийского движения задний двор грязной политической кухни
  • 30/01
    • Родченков: Россия – страна без морали и стыда. К сожалению, я русский
  • 30/01
    • Граф: Спорт стал разменной монетой в грязных политических играх
  • 30/01
    • Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на ОИ-2018
  • 30/01
    • Воронина, Голикова и Трофимов поедут на ОИ-2018, несмотря на отказ Граф
  • 30/01
    • СКР поддержал решение Граф
  • 30/01
    • Граф подтвердила добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018
  • 30/01
    • Родченков: Перед Пекином-2008 все наши легкоатлеты были под допингом
  • 29/01
    • Родченков: Путин знал о допинговой программе в России
  • 29/01
    • Первый канал покажет выступление россиян на Олимпиаде-2018
  • 29/01
    • Ковальчук: Олимпиада, как день рождения МОК, куда кого-то приглашают, а кого-то нет
  • 29/01
    • Вяльбе: У нас забрали наши квоты. Они распределяются автоматически
  • 29/01
    • Дацюк – капитан сборной России на Олимпиаде
  • 29/01
    • Мишин: Российские фигуристки должны брать золото и серебро Игр-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •